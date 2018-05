José Mourinho wird neuer Trainer beim englischen Club Manchester United. Das bestätigte der Club auf seiner Website. Der 53-jährige Portugiese trainiert damit ab nächster Saison auch DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger. Mourinho wird Nachfolger von Louis van Gaal, der ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages entlassen wurde.

Mourinho, der sich selbst "The Special One" nennt, bekommt einen Dreijahresvertrag und soll den Verein in England und Europa wieder an die Spitze führen. Manchester United hatte die Saison als Tabellenfünfter abgeschlossen und die Qualifikation zur Champions League verpasst. Der Geschäftsführer von Manchester United, Ed Woodward, sagte Mourinho sei "einfach der beste Trainer, den es heute in dem Spiel gibt". "Er hat Trophäen gewonnen und Spieler in vielen europäischen Ländern inspiriert", sagte Woodward weiter.



Mourinho sprach in der Clubmitteilung von einer "besonderen Ehre", Trainer von Manchester United zu werden. "Es ist ein Verein, der auf der ganzen Welt bekannt ist und bewundert wird." ManUnited verkörpere etwas Mystisches, womit kein anderer Club mithalten könne, sagte der Trainer.

Der Portugiese kenne zudem die Premier League sehr gut und sei damit die ideale Besetzung, so der Verein. Seit 2003 hat Mourinho als Trainer 22 Titel mit verschiedenen Teams gewonnen. Darunter zweimal die Champions League mit Benfica Lissabon (2004) und Inter Mailand (2010). Zuletzt war José Mourinho Trainer des Londoner Fußballclubs FC Chelsea.