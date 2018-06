Wer spielt(e) wie gegen wen?

FC Augsburg – 1. FC Köln 0:0

FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 5:1 (2:0)

Hannover 96 – FC Schalke 04 1:3 (1:2)

TSG Hoffenheim – FC Ingolstadt 2:1 (1:1)

FSV Mainz 05 – Hamburger SV 0:0

Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 2:1 (2:1)

Werder Bremen – VfB Stuttgart (Montag, 20.15 Uhr)

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Weil die Bayern ihre Meisterschaftsfeier vertagt haben und selbige, wie es aussieht, am kommenden Wochenende auf der Bezirkssportanlage in Ingolstadt nachholen werden, können wir uns auf die wirklich existenziellen Dinge des Profifußballs konzentrieren: den Abstiegskampf. Zum Beispiel auf das Comeback der Hoffenheimer unter Neu-Coach Julian Nagelsmann (28 Jahre, 23 Punkte aus 12 Spielen) gegen den FC Ingolstadt um den Keeper Örjan Nyland, der unter anderem einen Elfmeter parierte. Noch rassiger war das Hessenderby, das die totgesagten Frankfurter in der Fremde ohne Fan-Unterstützung drehten, als hätten ihnen Badesalz zur Halbzeit Folter angedroht ("Eusch müssde man mit Schdacheldrohd ausbeitsche, bis Eusch de Haud in Feddze vom Görbber fällt!!!") Damit hat die Eintracht die tapferen Mannen vom Böllenfalltor, diese Darm-mit-Charme-Städter, noch einmal in die Untiefen des Abstiegskampfs gezogen. Was kaum möglich gewesen wäre, hätte Sandro Wagner in der 20. Minute seinen Elfmeter zum 2:0 verwandelt. Heraus kam nur ein Schüsschen, der Mann verdient einfach zu wenig. Also Geld.



Hier exklusive Aufnahmen von Wagner nach seinem Schussversuch ab 1:35 Minuten:



Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Mainz gegen Hamburg. Bei allem Respekt, liebe Meenzer, aber wer als Tiefpunkt einer schlecht getimten Schwächephase selbst gegen den HSV minus dessen relevante Spieler (Lasogga, Adler, Müller) nicht gewinnt, kann Europa nicht viel besser finden als die AfD.

Wer stand im Blickpunkt?

Julian Brandt. Der Sonnyboy, der stets gerade vom Fotoshooting für die Zwiebackpackung zu kommen scheint, steht wie kein anderer für den Schlussspurt von Bayer Leverkusen. Mit dem siebten Sieg in Serie ist Platz drei uneinholbar gefestigt und das nicht zuletzt dank sechs Toren des 19-Jährigen. Im so wichtigen Duell gegen den Tabellennachbarn Hertha aus der Stadt, die noch ein Mü größer und sexyer ist als Leverkusen, traf Brandt in der zweiten Minute. Alles perfekt also? Jein. Die Bezeichnung "Ein Goalgetter wie Stefan Kießling" bekommt in Sachen erträumte Berufung fürs Nationalteam plötzlich einen unguten Beigeschmack.