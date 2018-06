Bei den Olympischen Spielen in London 2012 haben möglicherweise mehr Sportler gedopt als bislang bekannt. Wie das Internationale Olympische Komitee mitteilte, ergaben Nachkontrollen der A-Proben von 23 Sportlern positive Dopingergebnisse. Betroffen seien Athleten aus sechs Ländern und fünf Sportarten. Namen nannte das IOC nicht.

Da derzeit insgesamt 265 Proben analysiert würden, könnten nach IOC-Angaben in den nächsten Wochen weitere Fälle bekannt werden. In der vergangenen Woche hatte das IOC bekannt gegeben, dass bis zu 31 Sportler für die Spiele in Rio de Janeiro gesperrt werden könnten, die an den Spielen 2008 in Peking teilgenommen hatten. Inzwischen sei bei den Nachkontrollen zu Peking eine weitere auffällige Probe entdeckt worden. In allen insgesamt 55 Verdachtsfällen stünden die B-Proben noch aus.

IOC-Präsident Thomas Bach sagte, die Nachkontrollen zeigten, wie ernst dem Olympischen Komitee der Kampf gegen Doping sei. "Wir wollen keine dopenden Sportler in Rio." Daher werde jetzt schnell gehandelt, er habe bereits eine Disziplinarkommission einberufen, die Sanktionen aussprechen dürfe.



Nach IOC-Angaben wurden die Nachkontrollen beider Wettbewerbe mit neuesten wissenschaftlichen Methoden analysiert. Auf welche verbotenen leistungssteigernden Mittel jetzt getestet wurde, ließ das IOC zunächst aus taktischen Gründen offen. Im Sommer 2015 hatte bereits die Welt-Anti-Dopingagentur WADA Kontrollen durchgeführt.



Im Fokus stehen vor allem Sportler, die potenziell auch an den Spielen in Rio teilnehmen. Die betroffenen Sportler und ihre Nationalen Olympischen Komitees wurden bereits informiert, wie das IOC mitteilte. Alle Athleten, denen Betrug nachgewiesen werden könne, würden für Olympia 2016 gesperrt.



In Deutschland wurden die neuen Tests des IOC positiv aufgenommen. Michael Vesper, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes, nannte die Ermittlungen eine wichtige Nachricht für die sauberen Sportler. Zugleich seien sie eine Warnung an alle Athleten, die betrügen wollen: "Sie können sich nicht sicher fühlen, auch wenn sie Mittel nutzen, die noch nicht nachweisbar sind. Sie können auch sehr viel später noch überführt werden."