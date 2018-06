Als es vorbei ist und man sich fast damit abgefunden hatte, dass Pep Guardiola diese ewig ratternde Maschine ist, die ständig die Seitenlinie entlang zuckt, aber ganz sicher kein Mensch, rollen Tränen durch sein Gesicht. Er versteckt sie erst, das Gesicht tief in seine Hände gegraben, als würde er sich schämen. Doch später sind seine aufgequollenen roten Augen auf den Leinwänden im Berliner Olympiastadion zu sehen. Guardiola weint und rückt als letzten Gruß an den deutschen Fußball sein eigenes Image zurecht.



Guardiola, der immer so wirkt, als habe er keine Lust, anderen seine Idee vom Fußball zu erklären, weil nur er und ein paar ganz wenige sie verstehen können. Guardiola, der sich in drei Münchner Jahren nur den Fragen des Audi Magazins stellte, weil er Interviews nicht mochte und sie deswegen nicht gab. Der sich von Katar als Werbefigur benutzen lässt. Aus diesem schwer zu fassenden Guardiola tropfen in Berlin plötzlich drei Jahre Spannung in Form von Tränen heraus. Es sind, ganz am Ende, seine emotionalsten Momente mit den Bayern.

Die Münchner Titelgier wird er kaum begreifen

Ein paar Minuten zuvor hatte Douglas Costa gerade den fünften und entscheidenden Strafstoß verwandelt. 4:3 nach Elfmeterschießen. Noch ein Titel. Costa und die anderen Bayern tobten die Gegengerade entlang, zurück zu den Fans in der anderen Stadionecke. Vor Guardiola war keiner von ihnen sicher. Jeder wurde umarmt, jeder aufgefordert, zu den Fans zu kommen und am Ende strahlte der Trainer sogar Serdar Taşçı an, der unter ihm nur drei Spiele machte, packte ihn und schob ihn auf dem Siegerbild weiter nach vorne. Als Philipp Lahm den Pokal erhalten soll, winkt er den Trainer heran. Beide stemmen ihn kurz zusammen in die Luft, doch kaum ist Konfetti geflogen, da lässt Lahm den Pokal los und Guardiola reckt ihn allein in die Luft. Seine Mannschaft johlt. Der Trainer als erster Sieger. Noch einmal verschiebt Guardiola die strengen Traditionen des deutschen Fußballs.

Es war sein letzter großer Auftritt nach drei Jahren in Deutschland. Als er kam, übernahm er den Triple-Sieger, den Meister aller Klassen, und man hatte das Gefühl, dass der Katalane jeden Tag mehr an die Vergangenheit als an die Gegenwart erinnert wurde. Die Frage nach dem Triple wurde zur Frage nach seinem Gesamtwerk. Es war nicht nur für ihn schwer nachzuvollziehen, wieso in München nur das Ob und nicht das Wie zählte.

Das Triple gelang ihm nicht, aber er pflanzte den Münchnern den Anspruch ein, sich nicht nur jedes Jahr zu verbessern, sondern im Wochenrhythmus Abläufe zu optimieren. Wäre Guardiolas Arbeit ein Fresko, wird sich bald entscheiden, ob die Bundesliga davor stehen bleiben wird, um es zu studieren und seine Details zu ergründen. Oder ob schon bald die Reinigung kommt, um es wie Graffiti abzuwaschen.

21 Titel in sieben Jahre – ziemlich gut, oder?

Thomas Tuchel wird das Bild sehr lange bewundern. Am Samstag sagte er: "Ich habe das Gefühl, dass man das Wirken von Pep Guardiola erst spüren wird, wenn er weg ist." Auch er weiß um Guardiolas Bilanz. 21 Titel holte er in den vergangenen sieben Jahren mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern. "Ziemlich gut, oder?", sagte Guardiola nach dem Pokalsieg am Samstag und grinste. Seit wann grinst Guardiola?



In den 120 und mehr Minuten konnte man das Duell zweier Trainer beobachten, die sich schätzen. Das Spiel war nicht von größer Brillanz, aber spannend, intensiv, emotional. Guardiola stellte in seinem 161. Spiel als Trainer des FC Bayern zum 149. Mal eine andere Mannschaft aufs Feld. Der BVB schien hingegen wieder nicht richtig mitspielen zu wollen. Wie schon beim 0:0 in der Bundesliga konzentrierten sich die Dortmunder auf die Defensive, nicht nur die fünf Verteidiger zerstörten nahezu jeden Bayernangriff. Im Gegensatz zum hochklassigen Match in der Bundesliga aber fehlte dem BVB die Ballsicherheit, um sich wenigsten selbst ein paar Gelegenheiten zu erarbeiten. Thomas Tuchel war nach dem Spiel deshalb gar nicht zufrieden. Nach vorne blieben sie "schlampig", sagte er. "Wir können es besser."

Einziger Höhepunkt der ersten Hälfte blieb eine Rangelei an der Außenlinie, nach der das Spiel einen anderen Dreh bekommen hätte, wenn Franck Ribéry den Regeln konform vom Platz geflogen wäre: Er steckte seinen Finger in die Augenhöhle von Gonzalo Castro, der Schiedsrichter Marco Fritz beließ es aber bei einer Gelben Karte für beide. Bemerkenswert dabei: Castro beschwerte sich kaum und der Vierte Offizielle stand direkt daneben.