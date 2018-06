Stadionverbote sind schlimm für einen Fan, selbst wenn es sich um einen ehemaligen DFB-Präsidenten handelt. Vermutlich kämpft Wolfgang Niersbach deswegen so vehement gegen die mögliche Sperre, die die Untersuchungskammer des Fifa-Ethikkomitees inklusive 30.000 Schweizer Franken Buße gegen ihn fordert.



Wird sie von der Spruchkammer bestätigt, muss der deutsche Vertreter in der Uefa und der Fifa seine Ämter niederlegen. Und dann darf er nicht mehr in offizieller Mission Fußballspiele schauen, sondern muss, schnöderweise, Tickets kaufen wie alle anderen auch.

Vielleicht kämpft Niersbach aber auch einfach, weil er sich inzwischen, was Realitätsverlust und Dickköpfigkeit betrifft, dem Status von Fußballmonarchen wie Sepp Blatter und Michel Platini nähert. Die ziehen ohne Argumente und Erklärungen für ihren suspekten Millionendeal durch alle juristischen Instanzen und kassieren eine Niederlage nach der anderen.

Auch Niersbach, der über das "weltweite Berufsverbot im Fußball" klagt, wird kaum eine Chance haben. Die Fifa wirft ihm vor, er habe seine Meldepflichten verletzt. Das klingt nach einer Bagatelle, doch die Satzungen des DFB und der Ethikcode der Fifa schreiben harte Strafen vor, wenn ihre Entscheidungsträger Verstöße und Fragwürdiges nicht sofort melden. Jüngst sperrte die Fifa zwei Schirifunktionäre für zwei Jahre, weil sie von Manipulationen wussten, aber nichts sagten.

Einen Fifa-Vorstand wie Niersbach kann man nicht milder beurteilen. Der schwieg auch lange. Über die vielen Fragen, Indizien und Verdachtsmomente, die im Zuge der Affäre um das Sommermärchen 2006 kreisen und die inzwischen die ganze Fußballwelt beschäftigen, hat Niersbach weder das Präsidium seines DFB noch die Fifa-Ethikkomission rechtzeitig und umfassend informiert. Obwohl er früher davon wusste, als er zunächst zugab.

In welchem Maße Niersbach die Öffentlichkeit täuschte und wie ehemalige DFB-Führungskräfte den Skandal kaschieren wollten, belegt ein Protokoll, das der ehemalige Vize-Generalsekretär Stefan Hans im vorigen Jahr angefertigt hat. Es liegt ZEIT ONLINE vor, angeblich hat auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt bei der Hausdurchsuchung beim DFB im vorigen November das Papier beschlagnahmt.

Darin belastet Stefan Hans alias SHA, vermutlich unbeabsichtigt, seinen damaligen Chef Wolfgang Niersbach, abgekürzt mit WNI. Was SHA schreibt, ist der Öffentlichkeit zwar mehr oder weniger bekannt: WNI hat bereits im Juni 2015 von den schmutzigen Geldflüssen zwischen Deutschland, der Schweiz und der Karibik gewusst, zumindest in groben Zügen. Das Protokoll führt aber in neuer Detailliertheit vor Augen, dass Niersbach nie der Aufklärer war, als der er sich gerne präsentierte. Im vorigen Juni schrieb er noch einen Brief an alle 26.000 deutschen Amateurvereine mit einer Sonntagsrede über "Gier und fehlende Moral einiger weniger". Das Hans-Protokoll wäre die perfekte Grundlage für die anklagende Fifa gegen diesen Vertuscher.

Undurchsichtige Schmierenkomödie

Um die Forderung nach einer Sperre für Niersbach zu verstehen, muss man sich seine Rolle in der Zeit von Juni bis November 2015 genauer anschauen. Als der Spiegel die Story Mitte Oktober veröffentlichte, verteidigte sich Niersbach und behauptete vage, er habe im Sommer von Nachfragen erfahren. Seine Kollegen vom DFB-Präsidium habe er deswegen erst nach den Anfragen des Spiegels benachrichtigt, weil er zunächst Fakten geschaffen haben wollte, sagte er in diesen Tagen und Wochen. Deswegen habe er eine interne Prüfung angeschoben, in die offenbar nur Hans und eine Sekretärin eingeweiht waren. Sie konnte zu den dringenden Fragen keine Auskünfte erteilen.

DFB-Skandal 2016 Der Skandal Der Spiegel berichtete im Oktober 2015 von einem Geheimpapier aus dem Jahr 2004, in dem stand, dass der frühere Adidas-Boss Robert Louis-Dreyfus dem deutschen Bewerbungskomitee vor der WM-Vergabe 10,3 Millionen Schweizer Franken, damals 6,7 Millionen Euro, geliehen haben soll. Diese Millionen sollten laut Spiegel mutmaßlich zum Stimmenkauf rund um die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland gedient haben. Als Dreyfus das Geld zurückforderte, soll es 2005 mit einem anderen Verwendungszweck über ein Fifa-Konto zurückgezahlt worden sein. Die Pressekonferenz Wolfgang Niersbach, im Oktober 2015, Präsident des DFB, dementierte die Existenz einer schwarzen Kasse in seinem Verband. Im Oktober 2015 gab er eine schon heute legendäre Pressekonferenz, in der er erklärte, es habe 2002 ein Gespräch zwischen Franz Beckenbauer und Sepp Blatter gegeben. Dabei sei klar geworden, dass es einen Fifa-Zuschuss zur WM-Ausrichtung in Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken nur gegeben hätte, wenn der DFB seinerseits vorab zehn Millionen Franken überweist. Beckenbauer habe das Geld zunächst aus seinem Privatvermögen vorstrecken wollen, habe dann aber doch auf das Darlehn von Louis-Dreyfus zurückgegriffen. Nachfragen zu dem Thema konnte Niersbach nicht beantworten. Sepp Blatter, die Fifa und Theo Zwanziger, zu der entsprechenden Zeit DFB-Präsident, widersprachen der Darstellung umgehend. Wolfgang Niersbach trat am 9. November 2015 als DFB-Präsident zurück. Der Freshfields-Bericht Der DFB beauftragte eine externe Kanzlei, Freshfields Bruckhaus Deringer, um die Vorgänge aufzuarbeiten. Im März 2016 stellten die Ermittler ihre Ergebnisse vor. Sie habe keine Beweise für einen Stimmenkauf finden können, erklärten sie, könnten einen Stimmenkauf aber auch nicht ausschließen. Viele Fragen konnten nicht geklärt werden, weil Dokumente und Daten fehlten und nicht alle Zeugen ausgesagt hätten. Den Ermittlern zufolge liefen die 6,7 Millionen Euro von einem Konto, das Franz Beckenbauer und seinem ehemaligen Berater Robert Schwan gehörte, über das Konto einer Schweizer Anwaltskanzlei bei einem Unternehmen in Katar im Einflussgereicht des Katarers bin Hammam, Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees, das über die WM-Vergabe entschied. Anschließend überwies Louis-Dreyfus zehn Millionen Franken an die Schweizer Kanzlei, nicht an die Fifa, wie es zuvor hieß. Von dort floss das Geld zu einem Teil nach Katar und zu einem anderen Teil an Beckenbauer zurück. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den DFB wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

Niersbachs Version war nach weiteren Presserecherchen und vielen eigenen Widersprüchen nicht lange haltbar. Er selbst rückte zunehmend von ihr ab. Nach einer unfreiwillig lustigen Pressekonferenz, in der er schulterzuckend den Nichtsahnenden mimte, musste er als DFB-Präsident zurücktreten. Inzwischen bestreitet er nicht, dass er bereits im Juni 2015 von den Vorfällen gewusst habe. Allerdings ließ er in der Öffentlichkeit den Eindruck stehen, er habe das Maß des Skandals erst im Laufe der folgenden Monate durchschaut. Was er wann wie von wem wusste, hat er öffentlich nicht geschildert.