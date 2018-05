24 Mannschaften treten bei der Fußballeuropameisterschaft an. Für jede hat ein Redakteur oder Autor von ZEIT ONLINE, DIE ZEIT oder dem ZEITmagazin die Patenschaft übernommen. Unsere EM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte. Vor dem Anpfiff haben sie ihre Jungs porträtiert. Hier:

Albanien

Ich habe kein Problem mit Albanien. Neulich war ich aber als Reisender an einem Ort, an dem das einige schärfer beurteilen: In Belgrad. Und dort in Serbien beginnt meine Geschichte mit Albanien. Reisen stacheln immer auch die Neugierde an. Mich trieb die Frage in diese Region, wie Serben, Albaner und Bosnier miteinander leben. Die üblen Jahre der Post-Jugoslawien-Zeit sind noch nicht lange her.

Ich lernte ein paar Serben in einer Bar kennen, denen es aufrichtig leid tat, was bei und wegen Ihnen in den vergangenen Jahren passierte. Ich streifte durch Belgrad und es war herrlich. Aber ich ahnte auch, dass dies wohl nur die Oberfläche sei, über die man sich tastet, wenn man sich nur wenige Tage in einem Land aufhält.

Fabian Scheler Fabian Scheler erkennt die Dramatik, wenn Albanien gegen die Schweiz spielt. Wer das nicht tut, der lasse sie sich bitte von ihm erklären. Alles was man dafür braucht, ist ein großes Zeitfenster.

Ein paar Tage nach meiner Rückkehr sah ich Fotos aus einem Belgrader Stadion. Fans von Roter Stern Belgrad zeigten eine Choreografie: "Uefa unterstützt Terroristen", stand da in den rot-schwarzen Farben Albaniens. Die Serben, einige zumindest, waren sauer. Die Uefa hatte Anfang Mai beschlossen, den Kosovo, der zwischen Albanien und Serbien liegt und von einer albanischen Mehrheit bewohnt wird, bei sich aufzunehmen. Viele Nationen haben das noch nicht getan, auch nicht die UN. Der Fußball betrieb Weltpolitik. Die Dinge lagen also doch komplexer, als ich es registrierte.

Diplomatische Gräben im Rasen

Auch der Versuch, die gegenseitige Abneigung sportlich zu befrieden, scheiterte. Albanien hat in der EM-Qualifikation Serbien geschlagen, und ist deshalb bei der EM dabei. Es waren keine schönen Spiele. Eher kann man sagen, dass sich die diplomatischen Gräben auch in den Rasen frästen: Als Albanien zu Gast in Belgrad war, zog eine Drohne eine Flagge von Groß-Albanien auf das Spielfeld. Schlägernde Serben, Spielabbruch, drei Punkte für Albanien. Kein Sieger, hässliche Geschichte.

In der EM-Vorrunde wird es ruhiger werden. Ein bisschen zumindest. Albanien trifft auf Frankreich, die Schweiz und Rumänien. Bei den Schweizern spielen einige im Kosovo geborene oder geflohene Spieler, wie Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka und Valon Behrami. Kleine Brüderduelle, wie das von Granit (Schweiz) und Taulant (Albanien).

Albanien kann also fern seiner Konflikte auf sich aufmerksam machen. In der Weltrangliste liegt das Team auf Platz 42, eingezwängt zwischen Senegal und Schottland. Es ist, auf dem Papier, die schlechteste aller teilnehmenden Mannschaften. Sie werden nicht viel punkten, aber sie können viel gewinnen. Eines der ärmsten Länder Europas darf sich auf dem Fußballfeld beweisen. Dafür fahren Mannschaften doch zum ersten Mal zu einem bedeutenden Turnier, oder?

Warum wird dieses Team Europameister?

Des Trainers wegen. Die Albaner verehren den Italiener Giovanni de Biasi so sehr, dass er die albanische Staatsbürgerschaft erhielt.

Warum vielleicht doch nicht?

Weil der Schweizer Granit Xhaka seinen Bruder Taulant, der für Albanien antreten wird, nichts schenken möchte.

Auf wen sollte man achten?



Auf Lorik Cana, Kapitän, Abwehrchef und deswegen mitverantwortlich für nur fünf Gegentore in acht EM-Qualifikationsspielen.