Nach den Ausschreitungen in Marseille zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft sind zwei Briten zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein 20-jähriger Koch muss nach dem Urteil in einem Schnellverfahren zwei Monate ins Gefängnis, ein Krankenpfleger drei Monate. Beide Männer dürfen zudem zwei Jahre nicht mehr nach Frankreich einreisen, wo die EM stattfindet.

Nach den schweren Krawallen zwischen russischen und englischen Fußballfans mit zahlreichen Verletzten droht den Nationalteams beider Länder im Wiederholungsfall der Rauswurf. Die Uefa hatte erklärt, dass ein solches Verhalten im Fußball keinen Platz habe. Man sei "angewidert" von den Vorfällen und werde nicht zögern, die Teams aus dem Turnier zu nehmen, sollte sich solche Gewalt wiederholen.



Die französische Polizei hatte zehn Hooligans festgenommen, unter ihnen sechs Briten. Von den etwa 150 russischen Randalierern, die beim EM-Spiel zwischen England und Russland in Marseille den englischen Block gestürmt und auf Menschen eingeschlagen haben, konnte sie trotz Tränengaseinsatz und massiver Präsenz allerdings keinen fassen. Der französische Staatsanwalt Brice Robin sagte: "Das sind Leute, die für so was trainieren." Nur zwei Russen wurden des Landes verwiesen.







Beobachter befürchten, dass es beim zweiten Gruppenspiel der Engländer gegen Wales am Donnerstag in Lens bereits den nächsten Zusammenstoß mit russischen Hooligans geben könnte, deren Mannschaft am Mittwoch im unweit entfernten Lille gegen die Slowakei antritt. Englands Trainer Roy Hodgson und Kapitän Wayne Rooney riefen die eigenen Fans in einem eindringlichen Videoappell auf, sich zu benehmen. "Wir haben sehr hart gearbeitet, um hierher zu kommen und wir wollen im Wettbewerb bleiben", sagte Hodgson.



Die russischen Funktionäre blockten in ihrer Unterkunft vor den Toren von Paris alle Fragen zu nicht sportlichen Themen ab. Aus Moskau gab es sogar Funktionärskommentare, die die Fanausschreitungen verteidigten. Parlamentsvizepräsident und Vorstandsmitglied der russischen Fußball-Union, Igor Lebedew, twitterte: "Ich kann nichts Schlimmes an kämpfenden Fans finden. Im Gegenteil, gut gemacht, Jungs. Weiter so!"

Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!https://t.co/g4ZKsFPDTt — Игорь Лебедев (@Russian1972) 13. Juni 2016

Alkoholverbote in Lyon und Toulouse

Die französischen Behörden setzen unter anderem auf Alkoholverbote, um neue Ausschreitungen zu verhindern. In den Austragungsorten Lyon und Toulouse wurde verboten, dass an den Spieltagen Alkohol zum Mitnehmen verkauft wird.



Die Uefa als Organisator des Turniers gerät derweil immer mehr in die Kritik. Riskante Spiel-Ansetzungen, kein nachvollziehbarer Kampf gegen Hooligans und Zensur bei TV-Bildern lauten die Vorwürfe. Neben der Rauswurf-Drohung gegen England und Russland und der Aufstockung des Sicherheitspersonals für alle Spiele hat der Fußballverband keine weiteren Reaktionen angekündigt.