Es ist eine überraschende wie unverdiente Niederlage für Claudia Pechstein. Falls es dabei bleibt, hat sie einen vergeblichen und teuren Kampf für die Rechte der Athleten geführt. Vom Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), so weit es aus der Pressemitteilung hervorgeht, ist nicht viel zu halten. Aus drei Gründen.

Das Gericht geht davon aus, dass Verbände und Sportler mit sportgerichtlichen Verfahren grundsätzlich dieselben Interessen verfolgen, nämlich den Kampf gegen das Doping. Das überzeugt nicht. In einem Verfahren können beide Parteien gar nicht dieselben Interessen verfolgen. Dass der BGH Pechstein dieses Argument vorhält, ist in etwa so, als würde man in einem Strafverfahren dem Beschuldigten das Aussageverweigerungsrecht mit der Begründung verweigert werden, er habe doch auch ein Interesse an der allgemeinen Effektivität der Strafverfolgung.

Der Fall Pechstein Prozessverlauf Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein verklagt den Eisschnelllauf-Weltverband ISU auf rund 4 Millionen Schadensersatz. Grund ist die vom Verband im Jahr 2009 verhängte Dopingsperre, die Pechstein wahrscheinlich einen wesentlichen Teil ihrer Karriere gekostet hat. Im Rahmen des sportgerichtlichen Verfahrens hatte der Court of Arbitration for Sports (CAS) die Sperre bestätigt. Pechstein gab sich damit nicht zufrieden und bestritt den Weg vor die deutschen Zivilgerichte. Dort wäre Folgendes zu klären: zum einen die Frage, ob Claudia Pechstein Schadensersatz verlangen kann und – wenn ja – in welcher Höhe. Vorgelagert und bedeutender ist aber die Frage, ob die deutschen Zivilgerichte überhaupt zuständig sind, um über die Ansprüche zu entscheiden. Ausweislich einer Schiedsklausel im Athletenvertrag mit Frau Pechstein, dürfte sie mit ihren Forderungen nicht vor ein deutsches Zivilgericht gehen, sondern nur die Sportgerichtsbarkeit und danach noch die Schweizer Zivilgerichtsbarkeit anrufen. In einem Zwischenurteil hatte sich das Oberlandesgericht (OLG) München Mitte Januar 2015 für zuständig erklärt, um über die Schadensersatzklage zu entschieden. Dort bekam Pechstein Recht. Die Schiedsklausel sei kartellrechtswidrig und somit unwirksam, weil die ISU bestimmenden Einfluss auf die Auswahl der Schiedsrichter habe, die im sportgerichtlichen Verfahren entscheiden. Damit sei kein faires sportgerichtliches Verfahren gewährleistet. Die Athleten seien gezwungen, dieses Ungleichgewicht hinzunehmen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, an internationalen Sportveranstaltungen teilzunehmen. Damit werde ihnen ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht unzulässig verwehrt, nämlich der Zugang zu den staatlichen Gerichten und das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG).Gegen dieses Urteil legte der Verband Revision ein. Mit Erfolg. Am Dienstag entschied der Bundesgerichtshof (BGH) gegen Pechstein. Sie hat verloren. BGH-Entscheidung Der BGH hat nur über die Frage der Zuständigkeit der deutschen Zivilgerichte entschieden. Er hat die Zuständigkeit verneint. Die Klausel in der Athletenvereinbarung, um die sich alles dreht, sei zulässig.Zur Erklärung: Deutsche Zivilgerichte gehören zur sog. "ordentlichen" Gerichtsbarkeit. Zivilgerichte dürften über die Schadensersatzklage gar nicht erst entscheiden, wenn Frau Pechstein und die ISU sich rechtswirksam darauf geeinigt hätten, dass solcherlei Ansprüche nur im Rahmen der Sportgerichtsbarkeit entschieden werden dürfen. Die Sportgerichtsbarkeit gehört nicht zur ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Durch die Sportgerichtsbarkeit regeln die Sportverbände ihre Rechtsangelegenheiten quasi "unter sich". Um für internationale Wettkämpfe startberechtigt zu sein, musste Pechstein – wie nahezu alle Sportler im Leistungssportbereich – eine Schiedsvereinbarung unterschreiben, wonach in Streitfällen zwischen Verband und Sportler ausschließlich die Sportgerichte zuständig sind. Eine solche Klausel kann unwirksam sein, wenn sie gegen das Kartellrecht verstößt.Das Kartellrecht (geregelt im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB) untersagt marktbeherrschenden Unternehmen ihre Marktmacht zu missbrauchen, z.B. wenn sie einem Vertragspartner Bedingungen auferlegen, die ihn benachteiligen, die er aber aufgrund der Monopolstellung des Unternehmens gezwungen ist, zu akzeptieren. Der vorliegende Fall ist ein Paradebeispiel dafür, denn – so auch der BGH – die ISU

ist […] bei der Veranstaltung von internationalen Eisschnelllaufwettbewerben marktbeherrschend.

Diese Marktmacht hat die ISU nach Auffassung des BGH aber nicht missbraucht.

Nach dem BGH (es liegt derzeit noch kein vollständig begründetes Urteil vor, sondern nur eine Pressemitteilung) spricht Folgendes dagegen, dass die ISU mit der Verwendung der Schiedsabrede in der Athletenvereinbarung ihre Marktmacht missbraucht hat:

1. Fairness des Verfahrens vor dem CAS: Der BGH meint, die Tatsache, dass sich der CAS aus (Schieds-)richtern zusammensetzt, die in ihrer Gesamtheit von den Sportverbänden benannt werden, spreche nicht gegen ein faires Verfahren. Denn:

Verbände und Sportler verfolgten mit dem sportgerichtliche Verfahren grundsätzlich dieselben Interessen, nämlich den Kampf gegen das Doping.

Jede Partei benenne einen Schiedsrichter des Gerichts und habe zudem die Möglichkeit, Schiedsrichter wegen Befangenheit abzulehnen.

2. Die Verbandsautonomie gebiete es, Athleten solche Schiedsvereinbarungen unterschreiben zu lassen. Das Recht des Athleten auf ein rechtsstaatliches Verfahren sei schon deshalb gewahrt, weil er nach der Klausel auch ein Schweizer Zivilgericht anrufen kann. Was nun? Der Zivilrechtsweg ist für Claudia Pechstein erschöpft. Ihr bleibt der Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Dort kann sie die Verletzung ihrer Grundrechte rügen, sich etwa in ihrer Berufsfreiheit eingeschränkt sehen.

Zudem zeigen das globale Versagen der Doping-Bekämpfung und die Korruption innerhalb der großen Verbände, dass keineswegs alle Beteiligten an einer effektiven Doping-Bekämpfung interessiert sind. Die jüngsten Beispiele sind Russland und das IOC. Die Annahme des BGH ist naiv.

Auch die zweite Annahme ist fraglich. Der Athlet habe ja die Möglichkeit, einen Schiedsrichter des Gerichts zu benennen, und zudem, Schiedsrichter wegen Befangenheit abzulehnen. Der BGH übersieht, dass die Parteien des CAS-Verfahrens "ihre" Schiedsrichter aus einer Liste auswählen, die ihrerseits durch die Verbände zusammengestellt wird. Die Auswahl ist also alles andere als "frei".

Für Befangenheitsanträge braucht es zudem einen konkreten Anlass. Die Tatsache, dass die Richterauswahl verbandsseitig vorbestimmt ist, genügt hierfür nicht. Und nur selten lassen sich Richter zu Handlungen hinreißen, die eine Befangenheit begründen.

Fabian Reinholz ist Experte für Sportrecht in der Berliner Kanzlei Härting Rechtsanwälte. Er ist einer der Gründer und Autoren des Sportrecht-Blogs Härting.sport. ©Bernd Jaworek Photography

Drittens behauptet der BGH, das Recht des Athleten auf ein rechtsstaatliches Verfahren sei schon deshalb gewahrt, weil er nach der Klausel auch ein Zivilgericht in der Schweiz, wo der CAS sitzt, anrufen kann. Dazu muss man wissen, dass nicht jeder Sportler über das Einkommen eines Fußballnationalspielers verfügt. Die Athleten für den Zivilrechtsweg an ausländische Gerichte zu verweisen, führt zu einem Ungleichgewicht der Kräfte, weil der Athlet anders als die Verbände häufig nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, vom Ausland aus den Rechtsstreit unter einer anderen Rechtsordnung zu führen.

Der organisierte Sport darf sich durch das Urteil als Sieger fühlen. Seine Verbandsautonomie wurde gestärkt. Doch eine kontrollierte Verbandsautonomie wäre fairer. Was der BGH nicht genügend gewürdigt hat: Der professionelle Sport ist eine kleine Gemeinschaft. Es gibt viele personelle Vernetzungen und Verbindungen. Daraus resultiert zwangsläufig ein Glaubwürdigkeitsproblem für die Sportgerichtsbarkeit.

So gut wie alle Athleten gehen in ein sportgerichtliches Verfahren mit dem diffusen unguten Gefühl, Personen gegenüberzustehen, die über ihr Anliegen entscheiden sollen, aber durch Verbindungen zur Verbandsseite möglicherweise nicht unabhängig entscheiden können. Verfahren vor den ordentlichen Gerichten und selbst unabhängige Schiedsgerichte geben keinen Anlass zu solchen Befürchtungen.

Das Urteil nimmt dem Sport den Druck, sich zu reformieren. Er war bereits auf dem Weg, die Sportgerichtsbarkeit zu überarbeiten. Nun könnten Verbände Reformbestrebungen überdenken, verlangsamen oder gar verwerfen. Das wäre bedenklich und gegen die Interessen der Athleten.