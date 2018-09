Die Deutsche Fußball Liga (DEL) hat die Spielpläne für die 54. Saison der ersten Bundesliga und der zweiten Liga veröffentlicht. Titelverteidiger Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison. Die Partie in der Allianz Arena findet am 26. August statt und wird auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Vizemeister Borussia Dortmund empfängt zum Auftakt den FSV Mainz 05.



Die beiden Aufsteiger SC Freiburg und RB Leipzig beginnen jeweils auswärts. Freiburg gastiert bei Hertha BSC, Leipzig muss in Hoffenheim antreten. Das Topspiel des ersten Spieltages findet in Mönchengladbach statt, wo die Borussia Bayer Leverkusen empfängt.



Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart trifft am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison auf den FC St. Pauli. Hannover 96 als zweiter Erstliga-Absteiger muss im Eröffnungsspiel am Freitag, 5. August, beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Drittliga-Meister Dynamo Dresden empfängt zum Auftakt den 1. FC Nürnberg. Aufsteiger Würzburger Kickers reist zunächst zu Eintracht Braunschweig. Der erste Spieltag in Liga 2 findet vom 5. bis 8. August statt.

Bei der Spielplanerstellung muss die DFL aber Vorgaben von Kommunen, Polizei, internationalen Verbänden, Clubs, Stadionbetreibern, Fans und der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze berücksichtigen. Dazu zählt unter anderem, dass benachbarte Clubs nicht gleichzeitig zu ihren Heimspielen antreten sollten.

Bereits im Frühjahr beginnt daher die Planung. Auch wenn die Technik eine große Hilfe ist, müssen verschiedene Konstellationen und Interessen von den Machern gegeneinander abgewogen werden. Unzählige Möglichkeiten werden geprüft, ehe der Spielplan steht.

Dabei wird zunächst für jeden Club ein Muster an Heim- und Auswärtsspielen angelegt. Damit stehen die Rahmendaten zu den einzelnen Spieltagen fest. Die genauen Daten und Anstoßzeiten werden vor allem wegen der internationalen Wettbewerbe erst im Saisonverlauf für jeden Verein speziell festgelegt.