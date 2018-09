Deutschland – Slowakei 3:0 (2:0)

Weltmeister Deutschland steht nach einem überzeugenden Spiel im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Die DFB-Auswahl gewann in Lille ihr Achtelfinalspiel gegen die Slowakei durch Tore von Jérôme Boateng in der 8. Minute, Mario Gomez (43.) und Julian Draxler (63.) mit 3:0 (2:0). In der nächsten Runde trifft die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw entweder auf Italien oder Titelverteidiger Spanien, die sich am Montag in Saint-Denis gegenüberstehen.



Die Wade hält. Boateng 1:0. #GERSVK of — zeitonlinesport (@zeitonlinesport) 26. Juni 2016

Die DFB-Elf dominierte die Partie von Beginn an. Boateng, dessen Einsatz wegen einer Wadenverhärtung aus dem Nordirland-Spiel zuvor ungewiss war, traf schon kurz nach Beginn durch einen Schuss aus 18 Metern Entfernung mit dem frühesten deutschen EM-Endrundentor zum 1:0. Kurz darauf vergab Mesut Özil (13.) das 2:0, als er mit einem an Gomez verwirkten Foulelfmeter am slowakischen Torwart Matus Kozacik scheiterte.



Noch vor der Pause beruhigte Gomez mit seinem insgesamt fünften EM-Tor die Nerven der deutschen Fans. Nach einer feinen Einzelaktion von Draxler traf Gomez aus kurzer Entfernung. Für den Torschützenkönig aus der Türkei war es das 29. Länderspiel-Tor und das fünfte bei einer EM, womit er zum deutschen Rekordschützen Jürgen Klinsmann aufschloss.

Der Nachbar jubelt © Christian Charisius/dpa

Nach dem hohen Tempo der ersten Hälfte lies es die DFB-Auswahl in der zweiten etwas ruhiger angehen, was den Slowaken die Chance zu eigenen Angriffen ermöglichte. Der Distanzschuss von Kucka stellte für Neuer aber keine Gefahr dar (49.). Entschieden war das Spiel endgültig mit dem Tor von Draxler, der seine starke Leistung mit dem Volleyschuss ins Netz nach Hummels' Kopfball-Vorlage krönte.

Der Treffer war sogleich das Signal an Löw, die Kräfte der Leistungsträger zu schonen. Draxler und Boateng machten in der 72. Minute für Lukas Podolski und Benedikt Höwedes Platz. Kurz darauf durfte auch Kapitän Bastian Schweinsteiger bei seinem 16. EM-Einsatz weitere Minuten Einsatzzeit sammeln, als er für den gelb-vorbelasteten Khedira eingewechselt wurde.