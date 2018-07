Fazit: Einen guten Riecher hat Joachim Löw ja. Nein, das soll jetzt keine Anspielung auf gewisse Ereignisse in der Vorrunde sein, sondern eine nüchterne Feststellung. Vor dem Achtelfinale gegen die Slowakei hat der Bundestrainer Mario Götze aus der Startelf rotiert und dafür Julian Draxler gebracht. Klar, kann er machen, Götze hat in den ersten drei Spielen nicht gerade überzeugt. Aber dass dieser Draxler zum besten Spieler auf dem Platz aufsteigt, das hätten außer Löw nur wenige erwartet. Dass die Slowaken es den Deutschen aber so einfach machen würden, vermutlich auch nicht.





3:0 hieß es am Ende und nach der Magerkost gestern – von Shaqiris Seitfallzieher-Sahnehäubchen mal abgesehen – war das heute schon mehr Torte. In der ersten Halbzeit spielten praktisch nur die Deutschen, schon nach acht Minuten traf Boateng (ja, der Boateng!) per Direktabnahme zu seinem ersten Länderspieltor, ein echter Lille-Hammer quasi. Dass der Ball noch leicht abgefälscht war, können an dieser Stelle nur Gauländer bemäkeln . Damit das Spiel nicht schon nach 15 Minuten entschieden war, verschoss Mesut Özil wenig später einen Elfmeter. Das Memo vom spannenden Spiel hatte Gomez aber nicht bekommen: Kurz vor der Pause traf er zur 2:0-Führung.





Das Spiel war zu dem Zeitpunkt quasi durch, auch wenn die Slowaken in der zweiten Halbzeit zumindest noch versuchten, mitzuspielen. Wie ungefährlich sie trotzdem waren, zeigten spätestens die Wechsel auf deutscher Seite: Kurz nachdem Draxler das 3:0 unter die Latte ins Tor zimmerte, brachte Löw erst Lukas Podolski und dann Bastian Schweinsteiger. Kick it like it's 2008, das Märchen von Lukas und dem Leitwolf. Was für schöne Szenen für alle Fußballromantiker. Da fiel es gar nicht mehr auf, dass Thomas Müller unglücklich spielte und Draxler die Außenstürmer der Slowaken öfters passieren ließ.





Vor dem Achtelfinale hieß es, nun kommen die schweren Gegner. Die Slowakei war keiner, auch weil Deutschland sein Spiel langsam findet und verbessert. Im Viertelfinale warten entweder Spanien oder Italien. Spätestens dann wird es schwer. Ganz bestimmt.