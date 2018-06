Im ersten Spiel der Gruppe D feierte Kroatien einen gelungenen Start in die EM-Endrunde. Die Mannschaft von Trainer Ante Čačić gewann die Partie gegen die Türkei mit 1:0 (1:0). Vor 43.842 Zuschauern im Pariser Prinzenpark erzielte Luka Modrić den Siegtreffer für die Kroaten in der 41. Minute mit einem Distanzschuss aus etwa 25 Metern. Kroatien hatte das Spiel gegen die enttäuschenden Türken klar dominiert.



Damit hat das Team um die früheren Bundesligaprofis Ivan Rakitić und Ivan Perišić vor dem nächsten Gruppenspiel gegen Tschechien am Freitag gute Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Der Türkei hingegen droht bei einer weiteren Niederlage gegen Spanien schon fast das EM-Aus.

Voller Emotionen waren beide Teams in ihre Auftaktpartie gegangen. Auf beiden Seiten war die Erinnerung an das Drama von Wien bei der EM 2008 noch wach: Die Kroaten waren im Viertelfinale nach 118 Minuten in Führung gegangen, die Türken glichen doch noch aus und gewannen dann im Elfmeterschießen. Acht Spieler von damals, je vier auf beiden Seiten, waren auch diesmal in Paris dabei.

In einer intensiven Partie waren die Kroaten klar besser. Das Team von Trainer Ante Čačić hatte mehr vom Spiel und tauchte oft vielversprechend im türkischen Strafraum auf. Die Türken hielten zunächst energisch dagegen. In der 29. Minute hatten sie bei einem Kopfball von Ozan Tufan sogar die bis dahin beste Chance der Partie. Danijel Subašić im kroatischen Tor aber hatte gut aufgepasst.

Sein Gegenüber Volkan Babacan sah dann beim Traumtor von Modrić alles andere als gut aus. Selçuk İnan hatte den Ball mit einem verunglückten Rückzieher zu kurz abgewehrt, der überragende Modrić nahm den Ball direkt und schoss aus 24 Metern ins Tor. Babacan tauchte zu spät ab.

In die Jubeltraube am Spielfeldrand mischte sich auch ein kroatischer Fan mit gefärbtem Schädel, der offenbar ungehindert von den Sicherheitskräften in den Innenraum gestürmt war. Dabei hatte die Uefa vor der Partie angekündigt, wegen der Ausschreitungen bei der Partie England gegen Russland in Marseille am Vorabend die Sicherheitsmaßnahmen für alle weiteren Spiele zu verstärken.

Kurz nach Wiederanpfiff explodierte ein Böller hinter dem kroatischen Tor. Die Kroaten aber erschraken nur kurz und waren dann wieder das bestimmende Team. Kapitän Darijo Srna traf zunächst mit einem Freistoß die Latte (52.), drei Minuten später verzog er auf Vorlage des früheren Bundesliga-Profis Ivan Perišić aus bester Position.

Die Kroaten können nun am Freitag gegen Tschechien schon das Weiterkommen perfekt machen. Die Türken stehen dann gegen Spanien unter Druck.