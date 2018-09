"Seltsam. Da stimmt doch was nicht. Und jetzt? Einfach weiterspielen? So tun, als ob nichts geschehen wäre ..." Genau diese Gedanken dürften Patrice Evra durch den Kopf geschossen sein, als am Abend des 13. November 2015 die Schallwelle der zweiten Explosion durch das Stade de France bei Paris hallte. Das Länderspiel Frankreich gegen Deutschland war zu diesem Zeit exakt 19 Minuten und 35 Sekunden alt. Evra, linker Verteidiger der Franzosen, empfängt den Ball in Nähe der Mittellinie. Und just in dem Moment, da der druckvolle Knall von noch ahnungslosen Fans wie ein gelungener Streich bejubelt wird, erlaubt sich Evra für den Bruchteil einer Sekunde die Unterbrechung seines automatisierten Bewegungsablaufs.



Er hält inne, sein Blick irrlichtert durch das Stadion, sucht nach der Quelle des Geräuschs, die er in Richtung deutsches Tor vermutet. Man meint so etwas wie Skepsis, gar Wut in seinen Augen zu erkennen. Wie um der Zerrissenheit der Situation Gestalt zu geben, weist sein Haupt dabei zweifelnd gen gegnerische Hälfte, sein Leib jedoch sichernd zurück in die eigene. Nur scheinbar gefasst, spielt der Routinier darauf den wohl traurigsten No-Look-Pass in der Geschichte dieser Sportart – zurück zum zentralen Abwehrspieler.



Von da an dauert es nur wenige Minuten, bis die Nachricht von twitternden Journalisten auf der Pressetribüne über das Publikum und später auch zu den Akteuren gelangt. Das Spiel war vorbei – und musste doch weitergehen. Wer konnte damals wissen, was weiter passieren würde? Wer weiß es heute?



Unbeschwertheit und Heiterkeit verloren

Tatsächlich scheint zu Beginn des EM-Turniers in dieser Hinsicht nur eines gewiss: Sollte in den kommenden Wochen ein vergleichbarer Stadionknall erschallen, werden die Reaktionen im Stadion andere sein. Evra und die seinen werden ihr Spielen sofort einstellen und das Feld zügigst verlassen. Anstelle karnevalesken Johlens werden Schreie der Panik und des Entsetzens die Ränge füllen.



Mit anderen Worten: Unsere Wahrnehmung des Turniergeschehens wird ganz und gar unter dem Eindruck der Anschläge vom 13. November stehen. Sie werden sie überschatten, trüben und belasten. Eine vormals paradiesische Unbeschwertheit und Heiterkeit des Zugangs ist für uns bis auf Weiteres verloren. Und nicht einmal der Fußballgott selbst vermöchte es, sie für die kommenden Wochen vollends wiederherzustellen.

Momenthafte Störungen unserer Handlungsgefüge – beispielhaft verkörpert durch das Zögern des Patrice Evra – legen bei genauer Betrachtung die stillschweigenden Grundlagen unserer Lebensform frei. Im konkreten Fall erhellen sie die Möglichkeitsbedingungen, unter denen Fußball – oder Sport allgemein – überhaupt als Erfahrung genossen und gefeiert werden kann. Diese bestehen, kurz gefasst, in einer vollkommenen Entlastung und Ausblendung der sogenannten Wirklichkeit.



Wie ein "Klopfen an der Tür"

Schon die insulare Abgeschlossenheit des Stadiums als heilig isolierter Ort des Geschehens dient keinem anderen Zweck als der Wirklichkeitsdistanzierung. Hat das Spiel einmal begonnen, darf nichts von dem, was "dort draußen" zählt, für seinen Verlauf von Bedeutung sein. Jede Bewegung, jede Handlung, jeder Pfiff und jede Warnung erhält und gewinnt ihren Sinn fortan rein dadurch, auf die Eigenwirklichkeit des Spiels bezogen zu sein.



Nur dann erlaubt uns diese Genussform die heilsame Rückkehr in die vollkommene und durchaus paradiesische Selbstvergessenheit des Kleinkindes, das in der nie eigens befragten Sicherheit des Elternschutzes in selbst geschaffenen Fantasiewelten aufgeht. Bricht die außerspielerische Wirklichkeit aber mit Macht in das Geschehen ein – ein kurzes "Klopfen an der Tür" mag ausreichen – ist es um diese Erfahrung, ist es um das Spiel selbst geschehen.



Heilige Entlastungsorte entweiht

Weshalb sich also scheuen, das Offensichtlichste festzuhalten: In dem Moment, in dem Patrice Evra am 13. November 2015 verunsichert den Kopf hob und zögernd zum Rückpass ansetzte, wurde dieses spielbedingende Bedingungsgefüge für uns faktisch zerstört. Dies gilt bis heute. Die Stadien dieses EM-Turniers können ihren Besuchern einfach nicht mehr als Inseln seliger Selbstvergessenheit dienen.

Vielmehr sind sie im Sommer des Jahres 2016 selbst zu höchst umkämpften Teilen eben jener Wirklichkeit geworden, von der sie uns eigentlich distanzieren sollten. Die Anschläge des vergangenen November haben diese heiligen Entlastungsorte dauerhaft entweiht, und der Terror hat damit eines seiner wesentlichen Ziele erreicht: Es besteht darin, die Bedingungen der Möglichkeit unserer reichsten Erfahrungsformen zu untergraben. Kein noch so störrisches Beharren darauf, das Ereignis dennoch genießen zu wollen und zu können, vermag an dieser Diagnose etwas ändern. Im Gegenteil: Je trotziger es öffentlich vorgetragen wird, umso deutlicher bestätigt es den eigentlichen Befund.