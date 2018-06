Jetzt geht es endlich richtig los. Am Samstag beginnen die Achtelfinals der Fußball-EM. Ein kleiner Ausblick:



Polen gegen Schweiz, Samstag, 15 Uhr, Saint-Étienne



Der Baldriantee unter den Achtelfinals. Wer tiefe Ruhe für eine innere Ausgeglichenheit sucht, der sollte sich dieses Spiel zwischen den neutralen Schweizern und den harmlosen Polen anschauen. Wenig Tore, aber dennoch Siege für ein stressfreies Weiterkommen. Das war bisher das Rezept von beiden. Zwei Tore haben beide Teams jeweils nur geschossen, aber eben auch nur eins (Schweiz) beziehungsweise gar keins (Polen) kassiert. Beide können diesmal nicht siegen. Auch nicht in aller Ruhe. Aber unser Tipp ist: Zur Entspannung 120 Minuten Fußball schauen und vor dem Elfmeterschießen auf Shopping Queen umschalten.



Wales gegen Nordirland, Samstag, 18 Uhr, Paris

Das wird wiederum Party pur. Wer glaubt, dass diese beiden nur dabei sind, weil im neuen Modus quasi alle weiterkommen, liegt falsch. Wales hat seine Gruppe gewonnen und gemeinsam mit Ungarn die meisten Tore aller Teams geschossen. Auf der anderen Seite spielen die Ohrwurmmaschinen aus Nordirland, die gerade dabei sind, auch für Zeugwart, Busfahrer und Reinigungskraft Jubelhymnen zu dichten. Während des Spiels wird wahrscheinlich wieder eine Pappschildqueen mit der La-Ola-Welle durch das Stadion surfen. Unbedingt anschauen!

Kroatien gegen Portugal, Samstag, 21 Uhr, Lens

Die Spieler mit den Trikots, die aussehen wie ein Schachbrett, haben die große Chance, jetzt die gesamte iberische Halbinsel zu erobern. Die Spanier hat Kroatien schon besiegt, nun könnte Portugal dran sein. Die haben wiederum in den Spektakelmodus geschaltet. Hinten fliegen die abgefälschten Schüsse rein und vorne knipst Ronaldo. Also im Sinne von: Er macht Fotos. Auch Selfies genannt. Okay, gegen Ungarn hat er dann doch noch zwei Tore geschossen. Ohne die wäre Portugal schon im Urlaub.

Frankreich gegen Irland, Sonntag, 15 Uhr, Lyon



Wahrscheinlich ist Thierry Henry kurz auf der Couch zusammengezuckt, als er gehört hat, dass seine Franzosen auf Irland treffen. Jetzt reden wieder alle über ihn, dabei war doch gerade Irish Moos über die Sache gewachsen. 2009 hatte Henry für Frankreich mit einer Volleyballeinlage ein Tor vorbereitet, das Irland um die verdiente Qualifikation für die WM 2010 brachte. "The Hand of Frog". Eine mögliche Klage der Iren regelte die Fifa damals übrigens mit fünf Millionen Euro. Nun sind beide beim großen Turnier dabei. Henry nicht. Dem französischen Team sitzt das ganze Volk mit hohen Erwartungen im Nacken. Bei den Iren steht dagegen die grüne Insel singend, tanzend und Koboldbärte streichelnd auf den Rängen. Wird aber schwer. Die EM ist ja schließlich kein Gesangswettbewerb.