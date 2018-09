Jetzt hat Escobar wieder allen Grund, sein trauriges Lied zu singen. Escobar ist eine Gelbkopfamazone und lebt in der irischen Hauptstadt Dublin in einem Käfig. In seinem noch nicht ganz vier Jahre währenden Leben hat der Papagei gelernt, The Fields of Athenry zu singen, jenen herzergreifenden Song, den irische Fußballfans so gerne anstimmen, egal, ob ihre Mannschaft gewonnen oder verloren hat. Wenn Escobar mit seinem Gesang anhebt, glaubt man, eine 105-Jährige würde ihren dritten Zähnen hinterherweinen, die sie irgendwo verlegt hat.



Als die irischen Fans das Lied nach dem Spiel gegen Belgien im Stadion von Bordeaux anstimmen, klingt es zwar so fröhlich, als seien die Zähne wieder aufgetaucht. Aber für den 33. der Weltrangliste gibt es gegen die Nummer 2 an diesem Nachmittag nichts zu holen: kein Tor, keine Punkte. Mit dem zweiten 0:3 dieser EM in weniger als 24 Stunden könnte der Aufstand der kleinen Maurermeister gegen die Fußballgroßmächte zu Ende zu gehen.

Letztlich ist es eine einzige Szene, die die Waagschale dieses Spiels in wenigen Momenten zugunsten des Geheimfavoriten senkt. Nach einer unfassbar ereignislosen ersten Halbzeit, die außer einem Abseitstor und einer Rettungsgrätsche, bei der Robert Brady seine privatesten Teile ins Getümmel schmeißt, nichts zu bieten hat, wagen sich die Boys in green in der 47. Minute zum ersten Mal ernsthaft in den belgischen Strafraum. Als Shane Long, der einsame Mittelstürmer, den Ball kontrollieren will, tritt ihm ein belgischer Verteidiger an den Kopf, der Ball geht verloren, der Konter rollt, und wenige Sekunden später erzielt Belgiens Sturmtank Romelu Lukaku das 1:0.

Mit Zeitspiel zum Nullnull?

Der Matchplan der Iren ist dahin – falls sie überhaupt einen gehabt haben sollten. Den unermüdlichen Eifer, mit dem sie sonst Rasen, Ball und Gegner beharken, legen sie diesmal nur beim Versuch der Spielverzögerung an den Tag. Schon beim ersten Abschlag von seinem Tor versucht Darren Randolph, Zeit zu schinden. Seine Kollegen im Feld eifern ihm darin bei jedem Einwurf nach – mit dieser Taktik muss man das offenbar anvisierte Nullnull nur 75, nicht 90 Minuten über die Zeit retten.

Vielleicht lässt sich nicht anders taktieren, wenn der beste Stürmer, der je auf der grünen Insel antrat, leider kein Ire ist und Uwe Seeler heißt. Im April 1978 war das, als Seeler als offizieller Gastspieler, ja das gab es damals, für Cork Celtic gegen die Shamrock Rovers zwei Tore erzielte. Ähnlich erfolgreiche Angreifer sind in Irland seit jeher Mangelware. Der einzige mit Uwe-Qualitäten ist der in die Jahre gekommene Rekordnationalspieler Robbie Keane. Er sitzt gegen Belgien bis zur 87. Minute aber auf der Bank. Also verlegen sich die Grünen neben dem Zeitspiel darauf, den Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen, erwühlen sich Freistöße irgendwo im Mittelfeld, von wo sie den Ball auf gut Glück nach vorne schlagen.