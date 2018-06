Inhalt Seite 1 — Große Söhne und das Schöne Seite 2 — Verteidigungsson Auf einer Seite lesen

Wie sie hofften! Wie sie sangen! Dreißigtausend Weißrote schmetterten im Pariser Prinzenpark ihre schöne Hymne: "Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker/Land der Dome (…) Hast seit frühen Ahnentagen/Hoher Sendung Last getragen." Die allerhöchste Sendung lastete auf Österreich am letzten Spieltag der Gruppe F. Ein Sieg gegen Island musste her. Andernfalls blühte das sofortige Wiedersehen mit Alpen, Donau und Stephansdom.

Seit Anbeginn dieser EM radelt im Uefa-Fernsehspot ein beglatzter Senior durch Paris. Er lächelt altersweise, er verfolgt das Ballspiel der Jugend im Park. Das junge Volk erkennt ihn, winkt ihn herbei, will unbedingt ein Gruppenselfie mit dem berühmten Pensionär. Es handelt sich um Pierluigi Collina, in frühen Ahnentagen sogenannter Kultschiedsrichter mit tödlichem Blick.



20 Sekunden bis zur ersten isländischen Chance

Unvergesslich, wie Signore Collina bei der EM 2000 den Tschechen gegen Holland in letzter Minute einen mortalen Elfer verpasste, wegen winzigster Trikotberührung. Längst wird wieder ungestraft gezogen und gerupft, gerade in Paris. Wir werden es erleben.

Österreich muss also stürmen. Aber Trainer Koller lässt Harnik und Janko auf der Bank. Nur Sabitzer spielt Spitze, breit hinterfangen von Arnautović, Alaba, Baumgartlinger, Ilsanker, Klein. Die Isländer beginnen wie immer: ein klassisches 4-4-2, vorn mit Böðvarsson und Sigþórsson. Alaba stößt an, der Ball geht zügig flöten, und schon donnert Guðmundsson aus 20 Metern an Austrias linkes Lattenkreuz. So wirbeln die Wikinger weiter.

Mittelfeld unter Habsburger Herrschaft

Ihr blonder Engel Birkir Bjarnason macht das Treiben verrückt. Österreich ist befremdet – und geht doch nach zehn Minuten fast in Führung, als Islands trefflichem Keeper Halldórsson eine Rückgabe verspringt. Er rutscht aus, ebenso der heranrauschende Arnautović. Dann Islands erster Eckball, von Almer untersegelt. Noch einmal geht das gut. Zwei Minuten später schleudert Gunnarsson seinen Einwurf bis zum Elfmeterpunkt. Böðvarsson, von Baumgartlinger sanft bedrängt, netzt ins linke Eck. So nicht, Österreich!

Aber Österreich kommt – erst sachte, dann stetig dominanter. Das Mittelfeld wird unter habsburgische Verwaltung gestellt. Fernschüsschen von Baumgartlinger und Prödl bezeugen ein gewisses Interesse am gegnerischen Tor. 27. Minute: Árnason zerrt im Strafraum Arnautović am Hemd. Dies hätte Pierluigi Collina mit Elfmeter und Rot prämiert. Schiri Marciniak aus Polen, einst selbst bei Wisła Płock aktiv, gibt Freistoß für Island, denn Arnautović hat per Ellenbogen duelliert. Ansonsten ist Österreichs Entfant terrible recht agil. Arnautović ackert, er köpft über Halldórssons Kasten, er prüft Islands Torhüter mit einem Dreiangelschuss.