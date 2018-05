Titelverteidiger Spanien hat sich mit einem späten Siegtreffer bei der Europameisterschaft auf der Fußballbühne zurückgemeldet. Zwei Jahre nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Brasilien besiegte "La Roja" in Toulouse Außenseiter Tschechien mit 1:0 (0:0) und hat damit in der Gruppe D die Basis für das Erreichen der nächsten Runde gelegt.



Vor 33.000 Zuschauern im Stade Municipal erzielte Gerard Piqué in der 87. Minute den Treffer für die Spanier, die im 13. EM-Endrundenspiel unbesiegt blieben. Für die Tschechen geht es in der nächsten Partie gegen Kroatien am Freitag schon um den Verbleib im Turnier.

Der dreimalige Europameister trat wie erwartet zunächst ohne Bayern Münchens Thiago an, im Tor entschied sich Trainer Vicente del Bosque für David de Gea, der in Ermittlungen wegen eines Zuhälter- und Pornoskandals verwickelt ist und dadurch in die Schlagzeilen geraten war. Iker Casillas blieb nur der Platz auf der Bank.



Bei den Tschechen standen gleich drei Bundesligaspieler in der Startelf, dazu kam der mittlerweile 35 Jahre alte frühere Dortmunder Tomás Rosicky als Spielgestalter, der zudem bemüht war, die Kreise von Andrés Iniesta einzuschränken. Doch der 32-jährige Barça-Profi war an vielen gefährlichen Situationen beteiligt und fand oft die Lücken in der Abwehr.



Im ersten Duell beider Teams bei einer EM-Endrunde setzten die Tschechen den spielstarken Spaniern immer wieder zwei kompakte Defensivreihen entgegen. Nach einer Viertelstunde kamen die Iberer zu ihrer ersten guten Möglichkeit, als Alvaro Morata nach Flanke von David Silva aus kurzer Distanz am altgedienten Torhüter Petr Čech scheiterte.



Morata hatte auch in der 29. Minute nach Pass von Iniesta die nächste Chance, doch der Stürmer von Juventus Turin schob den Ball knapp am Tor vorbei. Jordi Alba vergab eine weitere Gelegenheit zum Führungstreffer (40.). Der EM-Sieger von 1976 hatte in der Defensive Schwerstarbeit zu leisten, Entlastungsangriffe gab es kaum. Zu groß war die Überlegenheit der Elf von del Bosque.



Lediglich Tomáš Necid kam kurz vor der Pause zu einer Tormöglichkeit, doch de Gea hatte keine Mühe, wie auch nach der Pause bei einer Chance von Roman Hubnik. Die größte Möglichkeit der Tschechen hatte Werder Bremens Theodor Gebre Selassie mit einem Kopfball, den Cesc Fàbregas gerade noch vor der Torlinie erwischte und den Rückstand somit verhinderte (65.).



Großes Glück hatten zuvor allerdings die Tschechen innerhalb kürzester Zeit, als zunächst Hubnik beinahe ein Eigentor unterlief und kurz darauf Kapitän Sergio Ramos aus wenigen Metern scheiterte (46./47.). Die bis zum Schluss deutlich überlegenen Spanier hatten durch Jordi Alba und David Silva weitere hochkarätige Chancen, doch erst Piqué traf nach Flanke von Iniesta kurz vor Schluss zum Siegtreffer.