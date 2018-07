Das Fox Hollies Leisure Centra in Birmingham ist die Heimat der einzigen Fußballliga weltweit, die extra für übergewichtige Männer eingeführt wurde. Unter anderem kämpft in der Man-V-Fat-Football-League das Team Beer Bellies United um Punkte. Die Liga soll übergewichtige Männer beim Abnehmen unterstützen, Mitspieler müssen einen BMI von mehr als 30 haben. Die Spieler der Liga haben in 14 Wochen zusammen 800 Kilogramm abgespeckt. Die Bilder kommen von Simone Perolari.