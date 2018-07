Es sind nur einige Sekunden verwackelter Aufnahmen von der EM in Frankreich. Einer prügelt auf eine Ukraine-Fahne, in der ein Fan steckt. Einer mit nacktem Oberkörper, Deutschland-Trikot um die Hüfte, Halstuch um den Mund und Sonnenbrille wirft einen Stuhl wie ein Kugelstoßer seine Kugel. Am Ende der Aufnahme schreitet ein Dicker mit Deutschlandsonnenhut in das Café und wirft einen Tisch in den Innenraum. Es sind Sekunden zum Fremdschämen.



Allein auf einer Instagram-Seite wurde dieses Video 30.000 Mal angesehen, addiert mit einigen anderen Seiten dürften es deutlich mehr Klicks sein. Auch die deutschen Hooligans stiegen damit öffentlichkeitswirksam ins EM-Turnier der Schläger ein, das Engländer und Russen am Samstag in den Straßen von Marseille eröffnet hatten.

Seitdem sind sie das Thema der EM. In England. In Russland. Und in Deutschland. Auch Medien profitieren, Hooligans liefern gute Bilder. Ihre Strategie geht auf. Ähnlich wie der IS setzen sie mit martialischen Videos darauf, Angst zu verbreiten. Niemand soll vor ihnen sicher sein. Das ist ihre Botschaft.

Der missratene Teil der Fußballfamilie

Hooligans provozieren, attackieren, verletzen. Ein englischer Fan schwebt in Lebensgefahr. Es ist jene drastische Gewalt, die seit den Neunzigern verschwunden war und die auch die meisten Experten in diesem Ausmaß nicht vorhersahen. Andererseits liefen 3.000 deutsche Fans am Sonntag bei einem friedlichen Fanwalk durch Lille, etwa 20.000 Deutsche waren im Stadion. Sie bilden die Mehrheit der EM. Genauso wie die gemeinsam feiernden Iren, Türken und Schweden. Doch die unbequeme Wahrheit ist, dass dieses Turnier auch Leute anlockt, die mehr Interesse am Schlagring als am 4-4-2 zeigen.



Auch sie sind ein Teil der Fußballfamilie, wenn auch der missratene. Unter Millionen von Fußballfans, die sich gerade in Frankreich aufhalten, wird die Zahl der deutschen Schläger, die Ukrainer attackierten, von den Beamten vor Ort auf etwa 40 geschätzt. Bei den Engländern fällt eine Einschätzung schwer. Die Zahl der Russen, die in gelebter Gewaltfantasie durch Marseille zogen, lag bei etwa 150. Einer hielt sich und seine von jeglichem Anstand befreiten Freunde in einem Video fest. Er hatte sich eine kleine Kamera um die Hüfte geschnallt. Das Video hat mehr als 500.000 Klicks bei YouTube.



Die russischen Hooligans wollen weiter an Anerkennung gewinnen, sagt einer der renommiertesten englischen Fanforscher, Geoff Pearson. Die lebensgefährlichen Schlägereien vom Wochenende hätten sie auch als Sieg über die englische Hooligan-Kultur gesehen. Sie verspotteten ihre Opfer. Die Videos davon sind die Währung der Szene: Wer hat wen mit wie vielen Leuten besiegt? Deren Wert steigert sich, wenn man diese verbreitet. Sie fühlen sich bestätigt. Das ist der eine Teil des schwierigen Umgangs mit der Gewalt.

Die dritte Liga in Deutschland hat bessere Standards

Der andere findet sich bei der französischen Polizei. Dort funktioniert längst nicht alles so sicher, wie man es vor der EM dachte. 90.000 Polizisten und Soldaten sind wegen der Terrorgefahr und der Hooligans im Einsatz. Doch schon das erste Wochenende in Marseille führte vor, dass die Behandlung von Problemfans kaum eingeübt ist. Polizei im Stadion? Fan-Trennung? Das, was in der dritten deutschen Liga Standard ist, suchte man bei der EM vergeblich.

Englische Hooligan-Experten waren über den Auftritt der Polizei in Marseille entsetzt. Viele unbeteiligte Fans wurden mit Tränengas besprüht. Die Polizei schnappte sich zwar einige Engländer. Von den 150 russischen Schlägern aber wurde keiner erwischt. Sie waren zu schnell. Immerhin: Am Dienstag stoppten die Beamten einen Bus mit verdächtigen Russen. Die waren auf dem Weg nach Lille, dem nächsten Spielort.