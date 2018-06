Kurz vor dem WM-Finale 2014 hörte man, was Argentinien von seinem berühmtesten Sohn erwartet. In Einkaufszentren von Rio de Janeiro, an der Copacabana und im Maracanã sangen die argentinischen Fans wie immer sehr viel. Sie sangen aber vor allem sehr oft die Zeile "Messi wird ohne Zweifel/uns den Pokal bringen." Es stand deswegen überhaupt nicht zur Diskussion, dass die 2014er-Mannschaft der Argentinier nach 1978 und 1986 wieder Weltmeister werden würde. Es kam anders. Den Titel holten sich die Deutschen, nicht Messi.

Zwei Jahre später gab Messi nun auf. Vorerst. Vier Finals seien es nun gewesen, die er nicht gewann, sagte er und dass er darunter mehr leide als irgendjemand sonst und er es nun auch nicht mehr versuchen will. Er wird für Argentinien überhaupt nicht mehr spielen. Das kann doch nicht sein Ernst sein.



Messi verschoss den ersten Elfmeter

Er sagte das, nachdem er am Sonntag mit Argentinien das Finale der Copa América verloren hatte, dem amerikanischen Pendant zur EM. Als Argentinien die Copa zum letzten Mal gewann, war Messi sechs Jahre alt. Wenn schon nicht die WM, dann sollte er wenigstens diesen Titel holen. Es ging gegen Chile ins Elfmeterschießen. Wie schon im Vorjahr, als Argentinien auch verlor. Messi verschoss gleich den ersten Elfmeter. Fortan suchten die Kameras Messis Trauer in Nahaufnahme.

Es half auch nicht, dass der Bayern-Spieler Arturo Vidal vor ihm ebenfalls scheiterte: Messi war untröstlich. Als Javier Mascherano nach Messi den ersten argentinischen Elfer verwandelte und seine Fäuste ballte, um seinem Team zu sagen, dass hier und heute noch alles drin sei, lag Messis Kopf zwischen seinen Händen. Dessen Blick ging leer nach unten, er schüttelte seinen Kopf.

Ein weiterer Argentinier, Lucas Biglia, scheiterte mit seinem Elfmeter ebenfalls und Messis Gesten wurden deutlicher. Nun zog er sich das Trikot über den Kopf wie ein Schuljunge, der etwas verbrochen hat. Man spricht im Sport ja oft von der schwer greifbaren Größe des Drucks. In diesen Momenten sah man ihn, wie er sich in das Stadion von New Jersey drängte und auf zwei dünnen Schultern lastete. Chile traf, Chile siegte, Messi heulte.

Messi! Messi!

Es war nach dem WM-Finale und den Copa-Finals 2007 und 2015 das vierte Finale, das Messi als Zweiter verließ. Sie erzählen sehr viel über den besten Fußballer der Welt und seine schwierige Beziehung zum Nationalteam. Wer Argentinier mal beim Fußball erlebt hat, kennt beides: Die Huldigungen mit den Armen, wenn sie Messimessi rufen. Im Halbfinale gegen die USA lief ein Fan aufs Feld und kniete vor ihm. Es passiert immer dann, wenn er sein Team zu Sensationsspielen wie dem Copa-Halbfinale 2015 führt, als Argentinien Paraguay mit 7:1 auseinander nahm. Man erlebt aber auch die täglichen Sporttalks, in denen immer wieder gefragt wird, wann der europäische Allesgewinner Messi ein großes Turnier mit Argentinien gewinnt. Man kann ahnen, wie viel Lust er hat, jeden Sommer für dieses Land zu spielen.

Mit Barcelona, dem einzigen Verein, für den er jemals als Profi spielte, gewann er ja wirklich alles: Achtmal den Meistertitel, viermal die Champions League. Er wurde fünfmal Weltfußballer. Niemand kann so schnell laufen und gleichzeitig den Ball wie einen Magneten am Fuß führen wie er. In der Liga gegen Getafe startete er 2007 als 19-Jähriger mal in der eigenen Hälfte, ließ sechs Gegner und den Torhüter aussteigen und schoss ein Tor, das vor ihm nur Maradona gelang.