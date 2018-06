24 Mannschaften treten bei der Fußballeuropameisterschaft an. Für jede hat ein Redakteur oder Autor von ZEIT ONLINE, DIE ZEIT oder dem ZEIT MAGAZIN die Patenschaft übernommen. Unsere EM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte. Vor dem Anpfiff haben sie "ihre" Jungs porträtiert. Hier:

Österreich

Österreichs Fußball ist ein alpines Mysterienspiel, voller Gipfel und Täler. Vorkriegssterne wie Matthias Sindelar und Bimbo Binder gingen in die Literatur ein. Die Krone der Dramatik errang jene Nationalelf, die im Weltmeisterschafts-Viertelfinale 1954 das torreichste WM-Spiel aller Zeiten fabrizierte. Sie schlug Gastgeber Schweiz mit 7:5, nach 0:3-Rückstand - bei 40 Grad Celsius im Schatten. Den gab es nicht, aber Delirien und Hirnschäden. Man lese Kurt Palms Buch Die Hitzeschlacht von Lausanne.

Bei der 1978er WM gelang das "Wunder von Córdoba" (3:2 gegen die BRD). Vier Jahre darauf geschah die "Schande von Gijón" (0:1 gegen die BRD, ein Betrugskick zum beiderseitigen Vorteil auf Algeriens Kosten). Weltweite Begeisterung erregte Österreich 1990 in der EM-Quali gegen die soeben entdeckten Färoer Inseln. Mittelstürmer Toni Polster prognostizierte ein 10:0. Die Färinger siegten 1:0, Trainer Pepi Hickersberger trat zurück. 1999 unterlag Österreich Spanien 0:9. Trainer Schneckerl Prohaska schmiß hin. Torhüter Franz Wohlfahrt gab sich die Schuld: In Bestform hätte er ein 0:8 gerettet.

Christoph Dieckmann Christoph Dieckmann ist Ur-Brandenburger und eine Journalisten-Legende im gesamten Ostfußball. Bald auch in Österreich?

Goldstücke aus der Bundesliga



Derzeit hat Österreich die stabilste Equipe seit langem. Kein Córdoba-Wundertäter trainiert sie, sondern, seit 2011, der unbeirrt gelassene Schweizer Marcel Koller. Er hievte Österreich von Platz 72 auf Platz 10 der Weltrangliste. Sein Team spielte eine sensationelle Qualifikation. Zum Auftakt trennte man sich von Schweden 1:1. Die neun folgenden Partien gegen Rußland, Schweden, Montenegro, Liechtenstein und Moldawien wurden sämtlich gewonnen - in Schweden gar 4:1.



Die Legionärs-Truppe hat Erfahrung und Balance. Viele Spieler kennt der deutsche Betrachter aus der Bundesliga - allen voran Bayern Münchens Goldstück David Alaba, aber auch den Stuttgarter Stürmer Martin Harnik, Mittelfeldmann Zlatko Junuzovic von Werder Bremen und Verteidiger György Garics, der Darmstadt 98 den Ligaverbleib zu sichern half. Der Ex-Schalker Christian Fuchs wurde soeben mit Leicester City sensationell englischer Champion. Marko Arnautovic soll bei Stoke City den Mannschaftssport Fußball erlernt haben. Einst in Bremen agierte er als "Astronautovic": völlig losgelöst.

Ein einziges EM-Trefferchen gelang Österreich bisher: 2008, in Wien, beim 1:1 gegen Polen, als der humorige englische Referee Howard Webb den Gastgebern in der 93. Minute einen Witz-Elfmeter schenkte. Der Team-Greis Ivica Vastic durfte verwandeln, Gastgeber Österreich ein Gruppen-Endspiel gegen Deutschland bestreiten. Man erinnert sich an Ballacks mörderisches Freistoßtor ...

Zweimal nur sah ich Österreich live. Die erste Partie hätte fast das spätere "Wunder von Córdoba" verhindert. 1977 brauchte die DDR zur WM-Qualifikation gegen Österreich einen Sieg. Mit Hunderttausend erlebte ich im Leipziger Zentralstadion, wie kurz vor Ultimo das Ostberliner Rennpferd Hans-Jürgen Riediger den Ball an den Pfosten nickte. Es blieb beim 1:1, Austrias Kicker reisten nach Argentinien. 2003 wurde ich Zeuge, wie Österreich im Praterstadion zu Wien den fabelhaften Tschechen die EM-Quali zu vermiesen suchte. Die Außenseiter kämpften und rannten und führten 2:1, bis knapp vor Schluß. Dann machten Nedved, Koller und Kameraden Ernst, glichen aus und besorgten in der 90. Minute das 2:3.

Auf dem Rückweg saß ich in der Straßenbahn neben einem Koloß, der in sein Handy trauerte. "Naa, Spotzl", schniefte er, "wie immer, Spotzl, verlorn. Aber die Hohfnung, Spotzl, die Hohfnung war wieder da." Zu Ehren dieses Gemütsriesen halte ich für Österreich.

Warum wird Österreich Europameister?

Weil Österreich seit langem wieder eine starke Mannschaft und mit Koller den gelassensten Trainer unter allen Teams hat.



Warum die Österreicher trotzdem nicht Europameister werden:



Weil das "Wunder von Córdoba" niemals übertroffen werden darf.

Darauf sollte man achten:



Die Tor-Hoffnung heißt Marc Janko. Der lange Stürmer trifft regulär beim Schweizer Dauermeister FC Basel.