Polen hat sich erstmals für die K.o.-Runde einer Fußball-EM gesichert. Das entscheidende Siegtor zum 1:0 (0:0) gegen die Ukraine schoss der langjährige Dortmunder Jakub Błaszczykowski in der 54. Minute. Er war wenige Minuten zuvor eingewechselt worden.



Der knappe Erfolg vor 58.874 Zuschauern im Stade Vélodrome von Marseille reichte für die Polen aber nicht zum erhofften Gruppensieg, den sich die punktgleiche DFB-Auswahl sicherte.



Nach dem 0:0 gegen Deutschland startete das Team von Trainer Adam Nawałka motiviert in die Partie und hätte schon in den ersten fünf Minuten ein Tor schießen können. Erst scheiterte Arkadiusz Milik (3.) völlig freistehend an Andrej Pjatow im ukrainischen Tor, dann zielte Lewandowski (4.) aus zehn Metern Entfernung zu hoch.

In diesem Takt ging es nicht weiter. Im Gegenteil: Bis zur Pause tauchten die Polen nicht mehr im gegnerischen Strafraum auf. Bayern-Stürmer Lewandowski rackerte zwar unermüdlich, hatte gegen die ukrainischen Verteidiger Ewgen Chatscheridi und Alexander Kutscher aber einen schweren Stand.



Die nach zwei 0:2-Pleiten gegen Deutschland und Nordirland schon vor dem Anpfiff ausgeschiedenen Ukrainer spielten zeitweise mutig. Vor allem Andrej Jarmolenko, Flügelstürmer von Dynamo Kiew, war praktisch an allen offensiven Situationen seiner Mannschaft beteiligt.

Nach knapp zehn Minuten tauchte Jarmolenko das erste Mal vor dem polnischen Tor auf, sein Schuss wurde von Michał Pazdan abgeblockt. In der 17. Minute lief der 26-Jährige allein auf Polens Keeper Łukasz Fabiański zu, schoss den Ball aber neben den Pfosten.



Nach dem Wechsel taten die Polen mehr für das Spiel. Błaszczykowski schloss ein Dribbling mit einem Linksschuss ins obere Toreck ab. Zwei Minuten danach hätte Bartosz Kapustka erhöhen können, doch er traf nur das Außennetz. Der Mittelfeldspieler kassierte später seine zweite Gelbe Karte im Turnier. Auch Milik (74.) verpasste mit einem Kopfball den zweiten Treffer.