Schweiz

Ich hasse das Wort "eigentlich". Aber ich befürchte, in seltenen Fällen dient diese Schwammvokabel der Präzisierung. Ich werde sie daher im folgenden Satz einbauen müssen, der so lautet: Der Kader der Schweizer Nationalmannschaft ist eigentlich eine Offenbarung.

Eine Offenbarung, weil mit dem jüngst an Arsenal verkauften 45-Millionen-Mann Granit Xhaka von Borussia Mönchengladbach einer der kreativsten defensiven Mittelfeldspieler der vergangenen Bundesligasaison auf dem Platz stehen wird, um die helvetischen Fäden zu ziehen. Eine Offenbarung, weil im Tor immer ein Weltklassetorhüter steht, egal, ob er nun Yann Sommer (Nummer 1), Marwin Hitz oder Roman Bürki heißt. Außerdem sind da der wirblige Xherdan Shaqiri, der in der Premier League bei Stoke nach verlorenen Jahren bei Bayern München und Inter Mailand wieder zu guter Form aufgelaufen ist, und das Basler Jahrzehnttalent Breel Embolo – unberechenbar, unbekümmert, pfeilschnell. Und Stephan Lichtsteiner, der bissige Kapitän, der beim italienischen Meister Juventus Turin seit Jahren Leistungsträger spielt und dem man nicht begegnen möchte, wenn er schlechte Laune hat.

Urs Willmann Urs Willmann schreibt am liebsten über Berge, Sport und Bier. Schweizer halt. Doch seine heimliche Leidenschaft ist der FC St. Pauli. Und Wayne Rooney.

Zum Einsatz der Hassvokabel "eigentlich" zwingen mich mehrere Gründe. Gute Spieler haben durchwachsene Saisons hinter sich: Der Stürmer Haris Seferović stieg mit Eintracht Frankfurt beinahe in die 2. Bundesliga ab, der Außenverteidiger Ricardo Rodríguez kriselte sich mit dem VfL Wolfsburg am internationalen Geschäft vorbei. Die Offensivkraft Admir Mehmedi kam bei Bayer 04 Leverkusen kaum zum Einsatz.

Auf Mario Götzes Spuren

Die mangelnde Konstanz der Truppe, die in der Fifa-Weltrangliste vor drei Jahren noch in der Top Ten figurierte (heute Platz 15), wurde in den letzten Spielen offenkundig. Wann immer das Hochleistungsaggregat Shaqiri ausfiel, erlahmte das Offensivspiel. Man kann behaupten: Ohne den lustigen Kraftwürfel können die Schweizer nicht Weltklasse fußballern. Diese Abhängigkeit ist fatal – zumal der hochgelobte Granit Xhaka bislang in der Nationalmannschaft nur einen Schatten jenes Granit Xhaka darstellt, der als Gladbacher Kapitän und Aggressivleader die eigene Truppe vom letzten Platz in die Champions-League-Qualifikation geführt hat.

Mit "Offenbarung" ist die Hoffnung verbunden, dass der seit zwei Jahren verantwortliche Trainer Vladimir Petković endlich jenes Feuer entfacht, mit dem seinem Vorgänger Ottmar Hitzfeld Überraschungen wie der WM-Sieg gegen Spanien (in Südafrika 2010) gelungen sind. Und vielleicht wandelt ja plötzlich der eine oder andere Stürmer auf Mario Götzes Spuren: Lässt den tristen Ligaalltag hinter sich und blüht in der Nationalmannschaft plötzlich auf. Denn momentan schießt nur ein Schweizer dort regelmäßig Tore: der Mittelfeldmann Shaqiri.

Ich wünschte mir, dass der helvetischen "Nati" endlich einmal jenes Wunder gelingt, zu dem sie "eigentlich" fähig wäre – seit sie sich dank Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen in eine kreative, spielstarke Multikultitruppe verwandelt hat. Seine guten Nachbarn aus Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Kamerun hat der Schweizer nämlich auch als Fußballer gern.

Warum wird dieses Team Europameister?

Weil die Deutschen auf Italien treffen, bevor sie die Eidgenossen platt machen können.

Warum vielleicht doch nicht?

Weil die Schweiz spätestens im Finale auf Deutschland trifft.

Auf wen sollte man achten?

Breel Embolo – der 19-jährige Stürmer mit kamerunischen Wurzeln wird in wenigen Wochen als nächster 45-Millionen-Mann nach England wechseln. (Oder zu Bayern München als Ersatz für Götze und Lewandowski.)