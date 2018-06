Man kann schöne Dinge und moralische Dinge tun, aber man muss sich viel zu oft zwischen beidem entscheiden – denn was im Leben schön ist, das ist mitunter nicht moralisch. So verhält es sich auch bei der Fußball-EM. Bei einer EM ist es schöner, aber nicht moralisch, zu den Underdogs zu halten. Schöner, weil: Man ist eh der bessere Mensch, wenn man die Kleinen unterstützt! Man hat viel öfter im Spiel Grund zur Freude (wieder kein Gegentor! Wieder den Ball erobert!). Und man kann sich, wenn dann doch ein Gegentor gefallen ist, einfach sagen: Na, war ja klar. Gut gekämpft, Jungs!

Unmoralisch ist die Underdog-Leidenschaft, weil man den Mauerfußball, den der Underdog spielt, ja nicht ernsthaft und aufrichtig gut finden kann. Niemand sieht Leuten gerne beim Mauern zu, nicht auf der Baustelle, nicht auf dem Fußballplatz. Und schon gar nicht stundenlang. (Sollten Sie leidenschaftlicher Baustellenbeobachter sein, bitten wir direkt um Entschuldigung.)

Beim Spiel Spanien gegen Tschechien, das in Toulouse stattfand, habe ich mich also die ganze Zeit schlecht gefühlt, denn die Spanier sind es ja, die den Fußball im vergangenen Jahrzehnt vom Sport zur Kunst erhoben haben. Nun bin ich jedoch ZEIT-ONLINE-Pate des tschechischen Teams – und ich bin es mit Stolz. Ich hielt aufrichtig ein ganzes Spiel lang zu Tschechien. Es war nicht leicht. Ich habe durchgehalten.

Dieses zweite EM-Spiel in Gruppe D – die Türkei hatte am Sonntag schon 0:1 gegen Kroatien verloren – dieses zweite Spiel also verlief, grob gesagt, so: Spanien erobert den Ball, spielt hierhin und dorthin und dahin, Zuckerpass eins, zwei, drei, und zwischendurch macht Iniesta irgendetwas wundersam Schönes. Nach Minuten des Hin-und-Her-Gepasses gibt es einen spanischen Torabschluss (gehalten, vorbei, was auch immer). Hernach Auftritt Tschechien: Hoher Ball nach vorne, als hätten die Tschechen eine Lederallergie, sofort wegtreten das Ding! Ergo Ballverlust. Und: Das spanische Ballett von vorn.



Was macht ein Ballstreichler ohne Ball?

Der Kommentator Tom Bartels sagte irgendwann den schönen Satz: "Was soll man machen gegen Iniesta." Und das ist der Satz, der das ganze Spiel aus tschechischer Sicht beschreibt. Man spielt gegen Spanien und man tut so, als sei man eine spanische Wand. 90 Minuten blickdicht.

Martin Machowecz 28, geboren in Meißen, ist Redakteur im Dresdner Büro der ZEIT.

Anfangs, vor Anpfiff, hatte ich beschlossen, meine besondere Beobachtung bei diesem Spiel einem älteren Herren zu widmen, der schon in diesem Team stand, als Tschechien noch seine großen Zeiten erlebte, nämlich bei den Europameisterschaften 1996 und 2004: Tomáš Rosický. Einst spielte er so wunderbar, so filigran, so mitreißend, dass ich als junger Fan von Borussia Dortmund dachte: Das ist der beste Fußballer, den es überhaupt nur geben kann. Bei Borussia Dortmund ist Rosický schon lange nicht mehr, er spielt heute bei Arsenal London. Wobei, was heißt er spielt – bei Arsenal spielt er ja gar nicht: Gegen Spanien steht Rosický als Kapitän in der Startelf und hat nach 20 Minuten mehr Einsatzzeit gesammelt als in der kompletten abgelaufenen Saison in England (da brachte er es auf 19 Pflichtspielminuten).

Beim Spiel gegen Spanien geht es Rosický wie jedem Tschechen auf dem Platz: Auch wenn er mal kurz die Pille bekommt, ist sie sofort auch wieder weg. Rosický ist ein Ballstreichler. Was macht ein Ballstreichler ohne Ball?

Nein, das ist nicht das berauschende Tschechien, dem man vor ein paar Jahren durchaus noch den Titel zugetraut hatte. Das man noch liebt aus nostalgischer Verklärung!