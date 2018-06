Spanien gegen die Türkei, das war nach dem unglücklichen Abwehrverhalten des Ozan Tufan, der sich, als es im Spiel gegen Kroatien zu verteidigen gegolten hätte, lieber das Haar richtete, auch ein Duell der Frisuren. Viele Fußballer, nicht nur die türkischen, mögen es gegelt, Spanien hingegen kommt womöglich mit einer Tube Gel pro Monat für die ganze Mannschaft aus, so wenig wie vermutlich keine andere Mannschaft im Turnier. Im europäischen Vergleich ist die spanische Nationalmannschaft auffallend bubiköpfig unterwegs (gut, ein, zwei ältere Spieler ohne viel gelwürdiges Haar spielen auch mit). Die Spieler, von denen es immer heißt, sie spielten diszipliniert, erfüllen auch rein äußerlich die Rolle der Fußballstreber. Überhaupt konnte man in den ersten zehn Minuten des Spiels denken, es spiele eine B-Jugend- gegen die Aktivenmannschaft, so zart und testosteronarm wirkten die Spanier.

Aber schon nach elf Minuten und 20 Sekunden, als die Spanier schon dreimal gefährlich vors Tor gekommen waren, also ungefähr so oft wie die Deutschen im Spiel gegen Polen nach 92 Minuten, war klar, dass Gel keine Tore schießt – und vor allem: dass kein Gel sehr bald ein Tor schießen würde. Geschah dann sehr bald und bald wieder, es war der erste Doppelschlag in diesem Turnier.



Vom 2:0 an beherrschte Spanien das Spiel wie zur Zeit in Europa wohl nur Spanien Spiele gegen andere Nationalmannschaften beherrschen kann: Wenn andere Mannschaften im gegnerischen Strafraum an den Ball kommen in einigermaßen aussichtsreicher Position, dann ist meistens innerhalb von Sekundenbruchteilen klar, ob aus der Chance etwas wird oder ob sie eben vertändelt oder anderweitig vergeben wird. Dieser Moment dauert bei den Spaniern schon mal fünf Sekunden. Im Mittelfeld kommen manche Pässe der Spanier an, obwohl der Passgeber gerade von den Beinen geholt wurde. Und, eine Petitesse, aber eben auch von Bedeutung: Mit Schwalben, auch keinen halben, haben die Spanier es weniger.

Halbglatzen und Jungspunde finden zusammen

Die spanische Mannschaft praktiziert in diesem Jahr offenbar nicht nur das Tiki-Taka, das schnelle Passspiel, das sie berühmt und unbeliebt gemacht hat im vergangenen Jahrzehnt, sondern es spielen nun auch ein paar junge Spieler mit, die in der Mitte des Strafraums stehen und auf hohe oder flache Bälle warten, um sie unbekümmert reinzumachen. Halbglatzen und Jungspunde finden zusammen. Im Mittelfeld keine Bälle zu verlieren, sich bei Bedarf alle drei Minuten gute Chancen zu erarbeiten zum Beispiel durch Pässe, wie sie nun mal nur Iniesta schlagen kann, und im Strafraum treffsichere Stürmer zu haben, das ist zusammengenommen schon fast eine Gemeinheit für alle anderen Mannschaften, die auch vorhaben, Europameister zu werden. Oder es bis zu diesem Spiel vorhatten.

Das Spiel war übrigens nach dem 3:0 in der 48. Minute eigentlich vorbei. Ja, es war zuvor abseits, aber wieso hätten die Türken protestieren sollen? Dann wäre ein anderes 3:0 eben in der 51. Minute gefallen. Die Türken schienen fortan dankbar aufzunehmen, dass Spanien kein rechtes Interesse mehr zeigte, weitere Tore zu schießen. 4:0 oder 7:1 ist offenbar kein erstrebenswertes Ergebnis für diese Mannschaft, was ja nur höflich ist.

Matthias Stolz Matthias Stolz, Redakteur beim ZEITmagazin, hat zur Eurofrage einfach mal den Rechenschieber rausgeholt. Wettquote? Schuhgröße des Zeugwarts? Gummibärchenweltrangliste? Er hat alles auf dem Schirm.

Seit diesem Spiel ist Spanien also ganz offiziell Turnierfavorit. Womöglich fällt einigen Fans in Deutschland ein, dass man 2014 hat Weltmeister werden dürfen, ohne gegen Spanien spielen zu müssen. Auf die gleiche Art Europameister zu werden, das scheint wenig wahrscheinlich.

Noch während des Spiels fielen die Wettquoten auf Spanien beträchtlich. Man gewinnt jetzt nur noch drei Euro statt 4,50 Euro, wenn man erfolgreich auf Spanien setzt. Und Álvaro Morata ist inzwischen bei den Wettanbietern nicht mehr auf Platz sieben unter den möglichen Torschützenkönigen des Turniers, sondern auf Platz eins. Vor Cristiano Ronaldo aus Portugal, von dem es heißt, er wisse etwas Gel durchaus zu schätzen.