Türkei

Zum Beispiel Kerem. Er ist seit er denken kann Fan von Galatasaray, weil sein Vater das auch ist. Als Kerem noch klein war, verlor Galatasaray ein Spiel gegen den Stadtrivalen Beşiktaş gleich mit 5:0. Eine so bittere Niederlage, dass sich der kleine Kerem nicht in die Schule traute. Er wusste, die Fenerbahçe-Fans würden ihn quälen. Also meldete Kerems Vater ihn ab von der Schule. Für zwei Wochen.

Fast jeder Türke kann eine solche Geschichte erzählen. Es gibt ja, gerade in Deutschland, viele, die mit Türken nichts zu tun haben wollen, weil diese an Allah glauben und neuerdings an Erdoğan. Diese Menschen sollten wissen, dass die Türkei noch andere Religionen hat: Musik und Fußball. Und beide sind ziemlich gute Gründe, die Türken zu lieben.

Lenz Jacobsen Lenz Jacobsen kann es nicht lassen. Politik und Sport gehören für ihn zusammen wie Raki und Wasser.

Es ist hier alles ein großes Drama. Nicht nur die Stadtderbys in Istanbul, bei denen schon lang keine Auswärtsfans mehr erlaubt sind, weil es sonst sowieso nicht friedlich bleiben würde. Die verfeindeten Fans von Galatasaray und Fenerbahçe haben sich deshalb mal bei einem Spiel ihrer Rollstuhlbasketball-Mannschaften verabredet, um sich anderswo die Köpfe einzuschlagen.

Nein, in einem Land, in dem die Stadtverwaltung am Jahrestag der Republikgründung schon mal 80.000 Fahnen in Istanbul aufhängt und an jedem Schultag die Kinder zuerst ihren Stolz auf die Nation besingen, ist natürlich auch die Nationalmannschaft völlig überladen mit Stolz und Erwartungen. Jedes Turnier ist eine Mission, angeführt vom Imperator.

So nennen sie Fatih Terim, den Nationaltrainer. Er hat den Job zwar erst seit 2013, aber er war auch schon in den Neunzigern und von 2005 bis 2009 Trainer. Terim kann so böse gucken und so wenig sprechen, dass er in einem Land, das starke, strenge Vaterfiguren mythologisiert, längst selbst ein Mythos ist – die einschüchternde, türkische Version vom deutschen Kaiser Franz.

Drama auch im Hotelzimmer

Für die so stolze Türkei ist es nur schwer zu ertragen, dass sie bei den vergangenen großen Turnieren gar nicht dabei war. 2008 schafften sie es zuletzt ins Halbfinale einer Fußball-EM. Das Spiel wurde live in die Köln-Arena übertragen, in der nur wenige Monate zuvor der damalige türkische Premier Erdoğan Zehntausende in Deutschland lebende Türken mit einer umstrittenen Rede umwarb. Jetzt war die Arena zu drei Vierteln voller Deutscher, die ja gerade erst ihren Stolz auf die Nationalmannschaft entdeckt hatten, und einem Viertel Türken, die darin schon viel mehr Übung hatten. Das Spiel war natürlich ein großes Drama, in der Halle und auf dem Rasen, und nachdem erst Semih in der 86. Minute ausgeglichen und dann Lahm in der 89. das 3:2 geschossen hatte, waren die Türken in der Halle so geknickt, dass es selbst manchen Siegern schwer fiel zu jubeln.

Manchmal verlegen die Türken ihre Dramen auch ins Hotelzimmer. 2013 kam Gökhan Töre mit einem Freund und einer Waffe in das Hotelzimmer seiner Nationalmannschaftskollegen Ömer Toprak und Hakan Çalhanoğlu. Es ging um eine Frau, jedenfalls wurde gedroht und mit der Waffe gefuchtelt, und wer denkt, dass damit die Karriere zumindest von Töre doch für immer vorbei sein müsste, der irrt. Töre wird bei der EM dabei sein.

Wer jetzt das türkische Verhältnis zum Fußball für pathetisch hält und übertrieben und melodramatisch – der hat vollkommen recht. Nur heißt das auch, dass wenig mitreißender ist als türkische Fußballfans nach einem Sieg.

Warum wird die Türkei Europameister?

Hat die EU der Türkei das nicht versprochen, wegen der Flüchtlinge und so?

Warum nicht?



Ach, die anderen Teile des Deals werden doch auch nicht umgesetzt.



Worauf ist zu achten?

Auf Arda Turan vom FC Barcelona. Bester türkischer Fussballer seit Hakan Şükür und sehenswert nicht nur wegen seines tiefschwarzen Hipsterbarts.