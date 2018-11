Die Fußballverbände Uefa und DFB sind Multifunktionswesen. Zum einen zeigen sie uns schöne Fußballspiele. Zum anderen sind sie reiche Unternehmen, die Lizenzen und Rechte an Turnieren und Mannschaften verkaufen. Sie verticken aber auch andere Sachen.

Und sie sind Monopole, zumindest in bestimmen Märkten und Teilmärkten. Die begehrten EM-Tickets zum Beispiel bekommt man nur über die Uefa oder, wenn man Deutscher ist, über den DFB. Was dabei rauskommt, wenn diese Monopole als Verkäufer auftreten, lässt sich anhand der Tickets erkennen. Die sind ohnehin schon teuer. Doch der EM-Fan zahlt noch mehr als er muss. Die Uefa berechnet ihren Kunden unzulässige Mehrkosten. Und was der DFB macht, ist noch bedenklicher. Er hat sogar das Kartellamt auf den Plan gerufen.

Beim Beispiel Uefa geht es um Versandkosten und die Frage, wann man sie in Rechnung stellen darf. Die kosten bei der Uefa 15 Euro. Das ist viel Geld, selbst wenn man bedenkt, dass es sich um internationale Fracht handelt, die versichert werden muss. Daher macht es die Uefa ähnlich wie Amazon und andere Onlinehändler: Hat ein Fan mehrere Tickets für mehrere Spiele gekauft, verschickt die Uefa die Ware gebündelt mit einer einzigen Postsendung. Das ist eigentlich verbraucherfreundlich, es könnte dem Käufer Versandkosten ersparen.

Die Uefa berechnet die Versandkosten dennoch mehrfach, also nicht pro Sendung, sondern pro Bestellung. Folglich müssen viele Käufer Versandkosten mehrfach zahlen. Das geht aus den Abbuchungen hervor, auch aus Rechnungen, die die Uefa mitschickt. Dies ist unzulässig, sagen Juristen. Versandkosten, wenn sie als solche deklariert sind, dürfen nur den Versand berechnen. Es gilt: ein Brief, eine Briefmarke.

Dazu muss man wissen, dass man bei der Uefa Tickets in verschiedenen Verkaufsrunden erwerben konnte. In einer ersten nahm man an einer Art Verlosung teil, in einer späteren konnte man Tickets auf der Plattform der Uefa mit anderen tauschen. Jeder Kauf, jeder Buchungsvorgang löste einen Aufschlag von 15 Euro Versandkosten aus, der sofort beglichen wurde.



Nur ein Missgeschick der Uefa?

Wer zum Beispiel in einer Buchung vier Tickets für das Spiel Frankreich gegen Rumänien bestellte, zahlte einmalig 15 Euro. Wer das aber in mehreren Buchungen oder einer späteren Verkaufsrunde tat oder Tickets für mehrere Spiele kaufte, zahlte entsprechend vielfach 15 Euro.

Der Briefträger kam nur ein Mal. Doch wer Tickets aus mehreren Buchungsvorgängen geordert hatte, zahlte mehrfach Versandkosten. In einem Extremfall berechnete die Uefa einem Käufer den Posten zwölf Mal, also 180 Euro. Anders gesagt: Er zahlte 165 Euro zu viel. Der Ärger unter den Fans ist groß. Den Anbieter wechseln können sie ja nicht.



Dass das so nicht geht, hat offenbar auch die Uefa erkannt. Die Pressestelle hat auf eine Nachfrage von ZEIT ONLINE angekündigt, dass sie die überflüssigen Kosten nach dem Turnier zurückzahlen werde. Käufer, die selbst nachfragen, erhielten von der Verkaufsstelle der Uefa allerdings eine andere Antwort. Nichts zu machen, hieß es am Telefon, berichtet ein Käufer. Auf eine E-Mail-Anfrage erhielt er von der Uefa als Antwort, dass ihm für sechs verschiedene Transaktionen sechs Mal die Versandkosten abgebucht werden, "auch wenn alles in einem Umschlag ankommt".

Man muss nun nicht gleich annehmen, dass die Uefa bewusst die Leute täuscht. Vermutlich ist es bloß ein Missgeschick. Sie dürfte nicht der einzige Betrieb sein, in dem die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Einer modernen Dienstleistungsmentalität entspricht es jedoch nicht, wenn man seine Kunden im Unklaren lässt und ihr Geld monatelang einbehält. Auch wurde die Bereitschaft der Uefa, das Geld zurückzuzahlen, erst nach der Presseanfrage bekannt.