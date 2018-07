Ukraine – Nordirland 0:2 (0:0)

Nordirland hat mit seinem Sieg gegen die Ukraine Geschichte geschrieben. Die Mannschaft schoss ihre ersten beiden EM-Tore überhaupt und hat damit erstmals ein EM-Spiel gewonnen. Die Mannschaft darf nun sogar vorsichtig auf das Achtelfinale hoffen. Die Ukraine ist dagegen so gut wie ausgeschieden.



In der 49. Minute gelang Nordirland das erste Tor. Oliver Norwood zog einen Freistoß hoch und lang in den Strafraum, Gareth McAuley entkam Jewhen Chatscheridi und köpfte aus kurzer Distanz gegen die Laufrichtung des Torwarts ins Tor. Der nordirische Fanblock jubelte: Mit dem Tor hatte Nordirland sein erstes EM-Tor in der Geschichte erzielt.



Nordirland gab sich kämpferisch. Es gab unter anderem Torchancen für Craig Cathcart mit einem Kopfball in der 34. Minute und für Steven Davis mit einem Schuss aus spitzem Winkel (42.). In der ersten Halbzeit kam Nordirland auf sieben Torschüsse – gegen Polen waren es nur zwei in 90 Minuten gewesen. Auch nach der Führung ruhte sich die Mannschaft nicht aus. Die nächste Chance ergab sich in der 56. Minute für Oliver Norwood aus 23 Metern, Andrij Pjatow parierte den Flachschuss.

In den sechs Minuten Nachspielzeit machte Nordirland seinen Sieg dann perfekt. Die Ukraine rannte zwar an, kam aber in der Nachspielzeit nicht mehr zu Torchancen. Für die Nordiren scheiterte Stuart Dallas bei einem der seltenen Entlastungsangriffe noch aus 16 Metern an Pjatow, der den Ball aber prallen lässt. Aus wenigen Metern schoss Niall McGinn das 2:0 für Nordirland.

Zwischenzeitlich hatten Regen und Hagel für eine dreiminütige Unterbrechung in der zweiten Halbzeit gesorgt, danach ging das Spiel auf dem durchweichten Rasen weiter.