Es gibt kaum ein Ereignis, bei dem man so gnadenlos mit dem eigenen Alter konfrontiert wird, wie ein Fußballspiel. Grund dafür ist, dass die Moderatoren – gerade bei dieser EM – mindestens sieben Mal pro Halbzeit die mangelnde Chancenverwertung monieren. Könnte man seine Biographie besser auf den Punkt bringen? Zumal, weil bei der Klage über die ungenügende Ausbeute auch mehr als deutlich die bittere Prognose mitschwingt: Bald ist es nämlich zu spät. Bald wird die Reue über all das Verpasste maßlos sein.



Bei der Partie Belgien gegen Ungarn denkt man natürlich auch deshalb an diese elende Sache mit dem eigenen Alter, weil kurz doch noch einmal die Idee aufblitzt, man könnte dem Älterwerden ein Schnippchen schlagen. Hat da jemand gesagt, dass Altwerden heißt, die Option, Spielerfrau zu werden, endgültig begraben zu müssen? Man könnte einfach auf eine altersmäßig progressive Partnerwahl setzen. In diesem Fall gäbe es mit Gábor Király im Tor der ungarischen Überraschungsmannschaft dieses Turniers immerhin eine Möglichkeit. Aber diese Jogginghose! Nicht, dass ich ernsthaft zu den knappen Höschen zurück will, in denen einst Beckenbauer und Netzer über den Rasen liefen. Aber diese Jogginghose geht wirklich nicht.



Ich höre schon, wie Sie, liebe Leser, spätestens an dieser Stelle hyperventilieren über so viel unqualifizierten Kommentar. Aber ich will Ihnen etwas sagen: Älterwerden bedeutet auch, mit zunehmender Gelassenheit nicht nur das Spiel zu betrachten, sondern auch die Bemerkungen der Mitschauenden zu ertragen.



Ist das Deutschland oder Werder Bremen?

Das war nicht immer so. Insofern kann man am Fußball auch sehen, wie sich nicht nur man selbst, sondern auch die Zeiten wandeln. Und womöglich, könnte man mit Blick auf letztere glatt denken, nicht nur zum Schlechteren.



Ich zum Beispiel – ich muss etwa sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein – wurde regelmäßig von meinem großen Bruder geschlagen, wenn ich eine dumme Bemerkung beim Fußballgucken machte. Wenn ich etwa, wenn Deutschland gegen England in grünen Auswärtstrikots spielte, ein paarmal versehentlich Werder Bremen anfeuerte statt Deutschland. Aber eben: inbrünstig. Ist das so dramatisch?

Heute ist das alles anders. Während ich – in Anbetracht der Vorrunde der Roten Teufel nicht weiter verwunderlich – angespannt auf den Bildschirm starre, ruft das Kind neben mir seit dem Anpfiff in einer Tour etwas wie "Dä Bröööinnnä! Was macht denn schon wieder dieser Dä Bröööinnnä!?" Und nicht nur dem Kichern ist anzuhören, dass es dem Kind ganz einfach nur Spaß macht, den Namen albern auszusprechen.

Vielleicht ist es auch der einzige Name, den es behalten hat. Und das, obwohl wir vorhin noch ausführlich die Mannschaftsaufstellung durchgegangen sind. "Dä Bröööinnnä!", schreit es schon wieder neben mir auf dem Sofa. Und was mache ich? Obgleich das Kind eindeutig so alt ist, dass es sogar passives Abseits aufmalen können müsste, bleibe ich ganz geduldig (keine Schläge, keine Rempeleien) und erkläre, dass De Bruyne gerade das 1:0 für die Belgier vorbereitetet hat. Alderweireld köpft seinen Freistoß ein, 10. Minute. Das Kind mampft Chips und hört nicht zu. "Dä Bröööinnnä!"

Worüber reden wir hier eigentlich seit 14 Tagen?

Dass es wirklich erstaunlich ist, erkläre ich dem Kind: Es scheint fast so, als hätten sich die Belgier in der Vorrunde nur geschont. Plötzlich stehe da eine Mannschaft, plötzlich werde da kombiniert. Und Ungarn, die einem spätestens nach dem famosen 3:3 gegen Portugal ans Herz hätten wachsen müssen, bekäme in dieser ersten Halbzeit so gut wie keinen Fuß auf den Boden.



"Spielt Dä Bröööinnnä bei Ungarn oder bei Belgien?", fragt das Kind, ohne auf meine Darlegungen einzugehen. Dazu fällt mir jetzt echt nichts mehr ein. Worüber reden wir hier eigentlich seit 14 Tagen? Das Kind schiebt eine Handvoll Chips in den Mund. Ich sage nichts, schließe für ein paar Momente die Augen, und stelle mir vor, die Chips seien die Störgeräusche unseres alten Schwarz-Weiß-Fernsehers, damals, als die Welt noch in Ordnung war und ich keinen Unterschied darin sah, ob nun gerade Deutschland oder Werder spielt.