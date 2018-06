Kann natürlich sein, dass Mehmet Scholl Schlagzeilen machen will, um sein Gehalt zu rechtfertigen. Aber im Prinzip ist es sein Job, dass er als TV-Experte was sagt. Auch Kritisches, auch nach Siegen. "Der Herr Siegenthaler möge bitte morgens liegen bleiben", sagte er nach dem gewonnenen Viertelfinale gegen Italien über den Scout des DFB. Scholl meinte Joachim Löws Aufstellung. Er ließ zum ersten Mal in Frankreich mit einer Dreierkette spielen. Nach Scholls Meinung auf Einfluss Siegenthalers.

Noch besser wäre es gewesen, wenn die ARD nachgebohrt hätte, ob Scholl zu wissen glaubt, wer im deutschen Trainerstab entscheidet. Scholls Andeutung diskreditiert ja Löw. Oliver Bierhoff reagierte verärgert. Scholl habe den ganzen Trainerstab angegriffen, sagte der DFB-Manager.

Aber über Stilfragen ließe sich hinwegsehen. Nicht jedoch über Inhaltliches. Da wurde Scholl grundsätzlich: "Warum muss man eine Mannschaft, die so funktioniert hat, an den Gegner anpassen?" Scholl lehnt es also ab, dass sich Trainer am Gegner orientieren. Was für eine überholte Vorstellung! Pep Guardiola reagiert ständig auf das gegnerische Team und schraubt an den Details, sogar während des Spiels.

Löw spielte auf 1:0

Wichtig wäre doch vor allem, dass ein Trainer sein System und seine Aufstellung sinnvoll anpasst. Und da kann man zu dem Schluss kommen, dass es eine kluge Idee von Löw war, hinten umzustellen und Julian Draxler durch Benedikt Höwedes zu ersetzen. Im vorigen Spiel der Italiener sah man: Sie hatten durch ihr stilsicheres, aber schematisches Aufbauspiel über den Flügel den Titelverteidiger Spanien beherrscht und hätten sogar mehr als zwei Tore schießen können.



Löw hingegen nahm ihnen durch seine Dreierkette, die bei Ballverlust zur Fünferkette wurde, ihr wichtigstes offensives Mittel. Sein Plan war es, die Italiener vom deutschen Tor fernzuhalten und auf die wenigen Möglichkeiten zu warten, die sich den Deutschen ergeben. Zwangsläufig ergeben, weil sie schnellere, fittere, einfach bessere Spieler haben als die Italiener. Er wusste, er konnte es sich erlauben, ein bisschen vom Mittelfeld und damit der Dominanz preiszugeben und stattdessen auf Stabilität zu setzen. Für ihn war es der wahrscheinlichste Weg zu gewinnen. Löw spielte auf 1:0.

Sein Plan ging im Prinzip ja auf. Mario Gomez, Thomas Müller und Mesut Özil setzten sich in der zweiten Halbzeit das eine oder andere Mal gegen die Verteidiger durch, Deutschland kam zu drei klaren Torchancen, schoss das 1:0. Alles lief, obwohl Sami Khedira und Gomez verletzt raus mussten und beide Wechsel das Team schwächten. Und es wäre sicher weiterhin gelaufen, wenn Jérome Boateng kein Aussetzer unterlaufen wäre.

Natürlich kann man fragen, ob Löw eine stringente Idee hat, wie er angreifen und verteidigen will. Und natürlich lässt sich trotz des Halbfinaleinzugs nicht sagen, ob es gegen Italien in der alten Ordnung besser gelaufen und das Spiel schon nach 90 Minuten entschieden gewesen wäre. Löw kann Scholl nicht mit Beweisen widerlegen, es endete ja Unentschieden. Scholl kann man prinzipiell auch nicht widersprechen, wenn er sagt, dass ein Trainer die Stärken seiner Mannschaft auf den Platz bringen müsse.

Die Lücken in der Defensive

Bloß übersah Scholl, im Gegensatz zu Löw und vielleicht dessen Scouts, etwas anderes: nämlich die bisherigen deutschen Schwächen. Der Trainer hatte die Lücken in der Defensive gesehen. Das zentrale Mittelfeld hält den Gegner nicht dauerhaft vom Tor weg. Joshua Kimmich braucht hinten Unterstützung, er war gegen Italien die Schwachstelle. Mats Hummels hat seine Stärken vor allem dann, wenn die Mannschaft tief verteidigt, wie gegen Italien. Und unstrittig dürfte sein, dass Höwedes eine starke Leistung bot. Er gewann fast alle Zweikämpfe.

Das ist auch der Unterschied zur Italien-Niederlage 2012, die Scholl ansprach. Damals war nicht das Problem, dass sich Löw anpasste, sondern dass er sich falsch anpasste und seiner Elf ihre Stärken nahm. Reus und Müller raus, Özil nach rechts. Und Toni Kroos, der bis dahin keine Sekunde gespielt hatte, sollte plötzlich das Spiel lenken. Das war eine Kopfgeburt.

Auch Scholls Aussagen zu 2008 und 2010 überzeugen nicht. Damals verlor Deutschland jeweils gegen Spanien. Umgestellt hatte Löw jeweils nichts. Spanien mit Xavi und Iniesta war einfach zu gut. Da hätte keine Anpassung geholfen. Der TV-Experte Scholl macht es sich zu einfach.