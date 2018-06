Wie ging es aus?

Deutschland – Frankreich 0:2

Tore: 0:1 Griezmann (45.+2), 0:2 Griezmann (72.)

Einzelheiten zum Spiel lesen Sie in unserem Blog.

Was ist passiert?

Deutschland ist also ausgeschieden, verabschiedet sich im Halbfinale von dieser Europameisterschaft. Das ist keine Katastrophe, sondern vor allem Fußball. Fußball ist ja oft ein seltsamer Sport. Das Schöne an ihm: Es gewinnt nicht immer das bessere Team. Das Ärgerliche: Es gewinnt nicht immer das bessere Team. Die Mannschaft von Joachim Löw war in diesem Spiel aktiver, überlegener, womöglich auch besser. Aber das zählt nicht, Tore zählen. Das macht Fußball zum beliebtesten Sport der Welt. Ein glückliches Tor, der Zufall also, kann ein ganzes Spiel ad absurdum führen. In Sportarten wie Basketball oder Handball oder Volleyball, in denen man für einen Sieg viele Punkte oder Tore braucht, geht das nicht so einfach. Dort wird der Zufall nivelliert. Okay, ganz so einseitig und zufällig war dieses Halbfinale natürlich nicht. Aber wir versteigen uns an dieser Stelle gern zu der Behauptung: Wenn dieses Spiel noch zehnmal gespielt würde, gewönnen die Deutschen mindestens sechsmal.

Wie lief das Spiel?

Die ersten sechs Minuten gehörten Frankreich. Sie legten los wie rauflustige Gallier, die ein Häuflein Römer in der Nähe des Lagers Laudanum entdeckt haben. Es war Manuel Neuer zu verdanken, dass es nicht schon früh 0:1 stand. Als sich der Gastgeber etwas ausgetobt hatte und die Deutschen sich kurz auf Vollständigkeit überprüft hatten, änderte sich die Spielrichtung. Es ging nun aufs französische Tor, oder besser: Um das französische Tor herum. Deutschland spielte mit Ball und Gegner. Richtig schön anzusehen war das, als alles floss. Es war vielleicht sogar das beste deutsche Spiel seit der WM 2014. Bei Bastian Schweinsteiger zum Beispiel waren die knarrenden Gelenke bis nach Deutschland zu hören, er aber machte das Beste draus und erfand einfach die Position des Liberos neu, sodass Franz Beckenbauer daheim auf dem Sofa sofort Tränen der Rührung in die Augen schossen. Nur: Die Vorherrschaft im Mittelfeld, die auch durch taktische Umstellungen vor dem Spiel zustande kam, kostete Wucht im Strafraum. Außer kleinen Chancen für Can, Müller und Schweinsteiger war nicht viel dabei für die Highlightfilmchen in der Halbzeitpause. Zumindest aber hatte Deutschland das Spiel, nun ja, im Griff. Etwas zu sehr, denn dann kam dieser Handelfmeter.



War es wirklich ein Elfmeter?

Eher ja als nein. Natürlich kann sich ein Abwehrspieler, in diesem Fall Bastian Schweinsteiger, seine Arme nicht abschnallen. Und es sollte auch nicht verboten sein, die Arme zum Schwungholen bei einem Sprung zu benutzen. Schweinsteiger aber übertrieb es. Im Stile eines Faustballers hechtete er sich in ein Kopfballduell mit Patrice Evra und berührte den Ball mit der Hand. Regeltechnisch ein Elfmeter. Unnatürliche Handbewegung, nennt der Experte das, und lässt dann gerne noch einen Fachbegriff fallen: Vergrößerung der Körperfläche. Das ist nicht erlaubt. Nach Boateng gegen Italien war das schon der zweite Handelfmeter gegen die Deutschen. Rächt sich hier der Handball-Europameistertitel? Obwohl der Pfiff auch für die meisten Franzosen überraschend kam, war völlig in Ordnung, was der Schiedsrichter Rizzoli da entschieden hat. Der Fakt aber, dass er Italiener war, ließ einige deutsche Fans im Stadion und in den sozialen Netzwerken mal wieder die schaurigen Seiten des sogenannten Partypatriotismus zeigen.



Guess the ref was right! https://t.co/My07oDcb84 — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) 7. Juli 2016

Und dann?

Die deutsche Mannschaft hatte bei dieser EM noch nie zurückgelegen. Plötzlich musste sie alles versuchen. Sie war weiter überlegen, nur zeigte sich: Im Strafraum passierte nicht viel. Mario Gómez fehlte verletzt, für einen zweiten echten Stürmer wie etwa Alex Meier (autsch), Stefan Kießling (doppelautsch) oder Pierre-Michel Lasogga (kleiner Scherz) konnte sich Joachim Löw vor der EM nicht erwärmen. Wir übrigens auch nicht. Nicht, weil wir Stürmer nicht mögen, sondern weil Deutschland gerade keine außergewöhnlich guten hat. Und so mühten sich im gegnerischen Strafraum der in diesen Wochen von allem Fußballunglück der Welt verfolgte Thomas Müller, der ohnehin dauertraurige Mario Götze und noch später Leroy Sané – alle ohne Erfolg.