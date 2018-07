Der FC Bayern München und Matthias Sammer trennen sich. Der Sportvorstand verlasse den Fußball-Rekordmeister auf eigenen Wunsch, teilte der Verein einen Tag vor der Vorstellung des neuen Trainers Carlo Ancelotti mit. Zuvor hatte es übereinstimmende Medienberichte über die Trennung gegeben. Sammer hatte bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2018, der im November 2014 vorzeitig verlängert worden war.

Im April war Sammer erkrankt. Der FC Bayern hatte damals mitgeteilt, dass sein Sportvorstand an einer "winzigen Durchblutungsstörung des Gehirns, die komplett und folgenlos ausheilen wird", erkrankt sei. In der Pressemitteilung zur Trennung wird Sammer mit den Worten zitiert, dass es ihm mittlerweile wieder "sehr gut" gehe. Seine Gesundheit sei wiederhergestellt. "Die umfangreichen medizinischen Untersuchungen haben dies zu 100 Prozent bestätigt", sagte Sammer demnach.



Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte, Sammer habe nun andere Prioritäten, zu denen die Tätigkeit bei Bayern nicht mehr passe. Dafür habe er Verständnis. "In diesem Fall ist der Mensch wichtiger als der Club", sagte Rummenigge. Sammers Aufgabenbereiche würden innerhalb des Vereins aufgeteilt, sodass in Ruhe über eine Wiederbesetzung entschieden werden könne.



Sammer war seit der Erkrankung aber nicht mehr wie gewohnt präsent. Zuletzt war der Europameister von 1996 bei der Meisterfeier der Münchner am vorletzten Bundesliga-Spieltag am 7. Mai dabei. In den vergangenen Wochen habe er viel Abstand zum Tagesgeschäft gefunden. "Sportvorstand beim FC Bayern zu sein, bedeutet: sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag mit aller Energie dem Klub, der Mannschaft und auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen", sagte der 48-Jährige der Mitteilung zufolge. Dieser Aufgabe wolle er im Moment nicht nachkommen.



In Sammers Amtszeit fiel 2013 das historische Triple unter Trainer Jupp Heynckes. Erstmals in der Vereinsgeschichte holten die Münchner in der abgelaufenen Saison den vierten Meistertitel in Folge. Der Ex-Nationalspieler war 2012 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu den Bayern gewechselt. Sammer war beim DFB als Sportdirektor tätig gewesen.