Fazit: Die Tränen flossen gleich zu Beginn. Nicht etwa, weil der französische DJ David Guetta nach der Eröffnungszeremonie nun auch noch beim Finale den Fans im Stadion von Paris seinen offiziellen EM-Song in die Ohrmuscheln drückte. Nein, die Tränen flossen bei und wegen Cristiano Ronaldo. Nach einem harten Einsteigen in der achten Minute von Dimitri Payet verdrehte er sich das Knie, ging raus, kam wieder, ging wieder raus, ließ sich einen Verband anlegen, aber es half nichts. Auf der Trage verließ der Weltfußballer nach nur 25 Minuten den Platz und selbst der hämischste Barça-Fan musste zugeben: So sollte es dann irgendwie doch nicht enden.





Tat es auch nicht, denn 95 Minuten später flossen die Tränen wieder. Ronaldo, der in der Kabine scheinbar schnell die Trainerausbildung nachholte, schwirrte um den Cheftrainer Fernando Santos herum wie die Motten vor den Fernsehkameras im Stade de France. Ronaldo fuchtelte und gestikulierte, trieb seine Mannschaft an und hatte dabei einen so roten Kopf, als sei der Schmerz vom Knie nach oben gewandert. Kurz darauf: Abpfiff, Portugal ist Europameister. Ein sehenswerter Fernschuss von Eder in der 109. Minute reichte am Ende.





Verdient? Ronaldo würde sagen: Ja, und tatsächlich hat Portugal gezeigt, dass bei einer EM am Ende nicht der gewinnt, der den schönsten Fußball spielt, sondern der, der es schafft, einfach nicht auszuscheiden. Das ist Portugal gelungen. Manche sagen, das ist brutal. Das verdiente Ende für ein maues Turnier , in dem oft Einzelaktionen und Fehler die Spiele entschieden. Andere sagen, es ist brutal effektiv. Die richtige Antwort dürfte in der Mitte liegen.