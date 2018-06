Vielleicht wurzelte die deutsche Niederlage gegen Frankreich im Finalsieg gegen Argentinien vor zwei Jahren. Der Moment des großen Erfolgs birgt bekanntlich den Niedergang, das ist nur menschlich.

Von Niedergang muss man eigentlich nicht reden. Deutschland schaffte es wieder bis ins Halbfinale, zum sechsten Mal nacheinander, zum fünften Mal davon unter dem Cheftrainer Joachim Löw. In der letzten Turnierwoche, wenn manch andere Favoriten schon zu Hause sind, ist Deutschland immer dabei. Das ist ein Erfolg.

Dennoch darf man fragen, warum die Mannschaft drei der letzten vier Endspiele verpasste – zur WM 2010 in Südafrika, zur EM 2012 in der Ukraine und Polen und jetzt in Frankreich. Erst recht, wenn es sich um den Weltmeister handelt. Das Ziel war ja, auch Europameister zu werden, eine Ära zu prägen, stilbildenden Fußball zu spielen. Daraus wurde nichts.

Die Deutschen zählten zu den Besten dieser EM, weil sie sich während des Tuniers steigerten. Aber auch, weil die Konkurrenz schwächelte. Das Niveau des Turniers ist niedrig. Es gibt zurzeit keine Weltklassemannschaft, wie etwa Spanien bei den beiden vergangenen EM-Turnieren. So leicht wird es wohl so schnell nicht mehr, Titel zu gewinnen. Diese Gunst der Stunde hat die Nationalmannschaft nicht genutzt, weil sie Fehler gemacht hat. Aber eher vor dem Turnier, in der Zeit nach dem WM-Titel bis zum Turnierbeginn.

Für Deutschland war das Turnier einerseits eine Erfolgskette: Gruppensieger. Italien endlich rausgehauen. Fast fünf komplette Spiele lang kein Gegentor. Manuel Neuer wurde erst durch zwei kuriose Hand-Elfmeter überwunden. Den Gastgeber Frankreich ließ das deutsche Team klein aussehen. Und im Halbfinale war auch Pech im Spiel, Deutschland ist knapp gescheitert.

Man kann es aber auch anders sehen: Deutschland kann ja praktisch kaum viel früher scheitern als in einem Halbfinale. Denn die Setzlisten in der Qualifikation und der Vorrunde erleichtern es immer den ganz Großen. Gegen Teams wie Nordirland und Slowakei kann eine deutsche Mannschaft kaum verlieren. Und aus den anderen vier Spielen, in denen man auf Gegner der Top 16 Europas traf, resultierte nur ein wackliger Sieg gegen die Ukraine. Es war das schlechteste Team dieser EM, das offenbar vor allem zum Partymachen nach Frankreich gekommen war.



Es wird eng gegen Portugal

Gegen die drei anderen gewann der DFB nicht, auch nicht gegen die Alten Herren aus Italien. Polen hatte sogar die bessere Chancen. Und wenn Frankreich im Finale auch so kopflos aufbaut und schludrig gegen den Ball spielt, wird es sehr eng gegen Portugal.