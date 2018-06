ZEIT ONLINE: Góðan daginn, Herr Kristjánsson. Wo waren Sie am vergangenen Montag bei Islands großem Triumph gegen England?



Ólafur Guðsteinn Kristjánsson: Ich befinde mich derzeit in Ísafjörður, einer kleinen Ortschaft im Nordwesten Islands, in den sogenannten Westfjorden. Es ist weit abgelegen, der nächste Stopp ist dann sozusagen der Nordpol. Ein Freund von mir besitzt ein Restaurant im Kulturzentrum Edinborgarhúsið und hatte dort ein Public Viewing organisiert. Es waren etwa 250 Leute da und eine sehr gute Stimmung. Ich stand am Tresen und habe Bier gezapft für die durstigen Fans. Es wurde lange gefeiert, viele gingen danach noch auf die Piste obwohl sie am Dienstag wieder arbeiten mussten.



ZEIT ONLINE: Wie feiert denn der Isländer nach einem Sieg? Autokorso am Fjord entlang?



Kristjánsson: Das nicht, es ist schon ein bisschen anders als in Deutschland. Es ist ja auch alles neu was Fußball angeht. Der Deutsche ist es ja gewohnt Erfolg zu feiern, der Isländer wenn, dann nur im Handball. Man sieht in Ísafjörður nicht ständig beflaggte Autos und spürt auch nicht auf der Straße, dass es Island so weit geschafft hat. Vielleicht ist das in Reykjavík noch einmal anders, aber viele Menschen hier wissen glaube ich gar nicht, wie sie damit umgehen sollen.



ZEIT ONLINE: Aber im Alltag ist die EM schon ein Thema? Es heißt, 98 Prozent aller Isländer gucken die Spiele im Fernsehen.



Kristjánsson: Inzwischen kann ich mir das gut vorstellen. In den Medien wird ja überall darüber berichtet, wir können dem gar nicht entkommen. Ich sehe auf Facebook Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, plötzlich ständig darüber reden. Das ist übrigens ein bisschen unfair den Frauen gegenüber, weil die isländische Frauennationalmannschaft in der Vergangenheit viel besser war und da hat es niemanden interessiert.



ZEIT ONLINE: Es heißt auch, alle Isländer kennen sich über ein paar Ecken. Wer aus der aktuellen Nationalmannschaft gehört zu Ihrem Bekanntenkreis?



Kristjánsson: Ich habe in der U-18 mit Eiður Smári Guðjohnsen, dem wohl besten und bekanntesten isländischen Kicker, zusammen gespielt. Er ist heute noch im Kader. Wenn ich mich umhöre, dann finde ich bestimmt noch jemanden, der jemanden kennt. Wir sind ja nicht so viele, nur knapp 330.000 Menschen. Für uns ist das völlig normal, dass viele miteinander verwandt sind und man sich persönlich kennt.



ZEIT ONLINE: Nervt es Sie eigentlich, dass jetzt alle immer von Elfen sprechen?

Ólafur Guðsteinn Kristjánsson ist Sprachlehrer, Übersetzer und Autor. Er hat in Berlin gelehrt und lebt und arbeitet zurzeit in Ísafjörður. Anfang der neunziger Jahre war er U-18 Nationaltorhüter Islands.

Kristjánsson: Jauuu, hört mir mit den Elfen auf! Diese Geschichten über die Elfen und die Wikinger gehen einem auf den Keks. Es ist einfach zu viel. Es ist schön, dass es diese Mythen gibt und sie gehören dazu, aber ich kenne überhaupt keinen Isländer, der an Elfen glaubt, obwohl das in Deutschland immer wieder geschrieben wird. Und selbst wenn: Die Elfen haben mit dem Erfolg im Fußball nichts zu tun.



ZEIT ONLINE: Und was ist mit dem Bild der putzigen Isländer, die plötzlich ganz Europa liebt?



Kristjánsson: Das ist alles Taktik. Vielleicht denken die Franzosen heute Abend auch, dass die Isländer so niedlich sind und unterschätzen die Mannschaft deshalb. Aber im Ernst: Die Spieler arbeiten unglaublich hart und das Team hat einen großen Kampfgeist. Davon kommt der Erfolg.

ZEIT ONLINE: Der Erfolg kommt vor allem nicht überraschend, Island hat viel in den Fußball investiert. Sie waren selbst vor mehr als 20 Jahren U-18 Nationaltorhüter. Was hat sich verändert?

Kristjánsson: Als ich 1994 mit dem Fußball aufgehört habe, gab es überhaupt keine Fußballhallen. Wir mussten also das ganze Jahr in Handballhallen oder draußen trainieren und, ja, da ist es eisig, arschkalt. Inzwischen gibt es viele Hallen, viele gut ausgebildete Trainer und viel professionellere Strukturen. Wenn ich den isländischen Fußball heute mit dem von damals vergleiche, ist das eigentlich ein anderer Sport. Wir gegen die U-18 von heute? Null Chancen.



ZEIT ONLINE: Wie schwer war es damals eigentlich, U-18 Nationaltorhüter zu werden?



Kristjánsson:Es gab ein paar Konkurrenten. Ich will nicht sagen, dass ich besonders großartig war, aber ich musste mich schon behaupten. Es gab nicht nur fünf Leute, die ausgewählt wurden weil sie nichts anderes konnten und deshalb ins Tor mussten. Handball ist zwar unser Nationalsport, Fußball war aber schon immer beliebter.



ZEIT ONLINE: Glauben Sie, dass die EM den Fußball in Island populärer macht ?



Kristjánsson: Ich denke für die jungen Leute könnte es eine Rolle spielen. Vielleicht wollen mehr Kinder jetzt Fußballer werden, was gut für den Sport ist. Aber alle anderen werden vielleicht noch einen Monat darüber reden, aber nicht anfangen, die isländische Liga oder die Bundesliga anzugucken.



ZEIT ONLINE: Mal angenommen, Island gewinnt heute gegen Frankreich. Was ist dann los?



Kristjánsson: Die Chance ist auf jeden Fall da. Das wäre ein riesengroßes Ding, dann käme am Montag bestimmt jeder verkatert auf die Arbeit…



ZEIT ONLINE: … obwohl das Bier so teuer ist…



Kristjánsson: Jauuu, so machen wir das hier in Island: Dann trinkst du einfach zwei, drei, vier Bier mehr als sonst und dann vergisst du wieder, wie teuer es eigentlich ist.



ZEIT ONLINE: Traumfinale Wales gegen Island?



Kristjánsson: Das wäre richtig toll, die zwei Underdogs im Finale. Und gut für den Fußball: Es würde zeigen, dass Geld eben doch nicht alles ist und eine Mannschaft mit Leidenschaft weit kommen kann. Áfram Ísland!