Was macht Wales im Halbfinale?

Selbst die walisischen Spieler haben vorher wohl nicht damit gerechnet. Wer das Turnier aber gesehen hat, ist wenig überrascht. Nach Frankreich haben sie die meisten Tore aller Teams geschossen. Dazu kommt der Gruppensieg vor England und die Gala gegen Belgien. Und Wales funktioniert eben nicht nur wegen des Superstars Gareth Bale, sondern auch weil Aaron Ramsey kreativ ist, Joe Allen ein Stratege und die Abwehrarbeit von Ashley Williams sensationell organisiert wird. Apropos Defensive. Gelegentlich schaltet Wales auf Achterkette um und bereitet damit dem Packing-Punkte zählenden Mehmet Scholl schlaflose Nächte. Aber das ist als EM-Neuling auch ihr gutes Recht.

Wie kam Portugal ins Halbfinale?

Bei den Portugiesen ist es genau umgekehrt. Wer das Turnier nicht gesehen hat, denkt es sei normal, dass Portugal so weit kommt. Wer es gesehen hat, weiß, dass es einem kleinen Wunder gleicht. Im Fußball-Lexikon steht unter Ziel des Spiels: Eine Mannschaft muss mehr Tore schießen als die gegnerische Mannschaft. Das hat Portugal nach 90 Minuten bisher nie geschafft. Auch wegen ihrer Spielweise, die spätestens seit der K.O.-Runde so attraktiv ist wie eine Wurzelbehandlung. Das Team um Cristiano Ronaldo büßte seitdem viele Sympathiepunkte ein, die sie sich beim spektakulären 3:3 gegen Ungarn in der zähen Vorrunde noch erspielt hatten. Wie sie nun aber ohne Sieg ins Halbfinale kamen, wissen sie selbst nicht.

Wer darf nicht mitspielen?

Die mit den gelben Karten. Aaron Ramsey und Ben Davies bei Wales und William Carvalho bei Portugal. Alle sind gesperrt und dürfen erst im Falle des Finaleinzugs wieder ran. In der Bundesliga muss ein Spieler nach fünf gelben Karten ein Spiel pausieren, bei dieser EM reichten schon zwei Karten in fünf Spielen. Vor allem in den K.O.-Spielen kämpften viele Teams damit.



Schuld ist eine Regeländerung der Uefa von vor zwei Jahren. Seitdem werden nach dem Viertelfinale alle bisherigen Verwarnungen gelöscht. So wollte die Uefa es vermeiden, dass Spieler in einem EM-Finale gesperrt sind. Dafür kritisierte man sie in der Vergangenheit nämlich fast so häufig wie für die Auswahl ihres Spitzenpersonals. Es scheint aber, dass sich das Problem jetzt einfach auf das Halbfinale verschoben hat. Ärgerlich für die Waliser Ramsey und Davies. Wer weiß schon, ob Wales noch einmal so weit kommen wird?



Auf welcher Hochzeit wird getanzt?

Zunächst auf gar keiner. Viele walisische Spieler haben ihre außerfußballerischen Termine zu früh verplant. Als Waliser erschien es nämlich wahrscheinlicher, nach drei Spielen der Vorrunde wieder abzureisen. Nix da! Abwehrspieler Chris Gunter war zum Beispiel für Donnerstag als Trauzeuge vorgesehen. Sein Bruder soll an diesem Tag heiraten und mit Mexiko liegt der Ort auch nicht nur eine Flugstunde entfernt. Vielleicht wird er seine Traurede ja über Skype halten.

Ein Videochat ist dagegen für den walisischen Mittelfeldmann Joe Ledley keine Alternative. Er musste seiner Freundin schonend beibringen, dass er zu seinem eigenen Hochzeitstermin am nächsten Samstag nicht kommen kann. Die Liebe muss warten. Die Angetraute aber scheint es zu verstehen. Jedenfalls liest sich ihr Tweet nach dem Halbfinaleinzug so.