Ginge es nur nach den sogenannten Fakten, der Fall Löw wäre keiner ernsthaften Diskussion wert. Selbst bei einem Ausscheiden seiner Mannschaft im EM-Halbfinale bliebe er in der großen Ahnenreihe der großen Bundestrainer der ergebnisstärkste. In jedem seiner großen Turniere schaffte er es mindestens ins Halbfinale, er holte bislang die meisten Siege, seine Mannschaften schossen mit Abstand die meisten Tore.

Ungeachtet dessen quält sich ein nicht unerheblicher Teil der Fußballnation – je höher man in den Deutungsrängen emporsteigt, umso intensiver – nach wie vor mit dem Zweifel, ob die sagenhafte Erfolgssträhne der vergangenen Dekade nun wirklich aufgrund oder vielmehr trotz Jogis Wirken möglich wurde. Gerade das jetzige Turnier führte eindrücklich vor Augen, wie höchstbegabte Mannschaften wie England und Belgien durch einen inkompetenten Coach zum globalen Gespött werden können. Nicht so Jogis Truppe. Dennoch scheint die nationale Erwartungshaltung – fern von Tiefenvertrauen oder auch nur Dankbarkeit – in seinem Fall weiterhin die folgende zu sein: Hoffentlich verhunzt er es nicht wieder.



Gibt es, mal so gefragt, irgendeinen Experten, Agenten oder Vereinsverantwortlichen, der unseren Jogi ernsthaft auf der Trainerbank eines anderen internationalen Spitzenteams sähe? Sei es im Clubfußball oder im europäischen Nationenkontext? Schwierig.



Manifester Luftpumpenverdacht

Vergessen wir nicht: Unser Held trat als durch und durch zweitklassige Gestalt auf die große Bühne. Während seine gleichaltrigen Profikollegen in Rom 1990 die Weltmeisterschaft errangen, schwitzte der Torjäger Jogi im Trikot des FC Schaffhausen. Während Wenger, Ferguson und Hitzfeld Europas Fußball dominierten, wurde er als Coach beim Karlsruher SC vom Hof gejagt. Löws Aufstieg zum Bundestrainer war in diesem Sinne eher unverdient als unbefleckt. So etwas verzeiht das rangbewusste Deutungsestablishment nicht, sonderlich nicht das ehemaliger Spitzenspieler. Und es half in besagten Kreisen gewiss auch nicht, als Assistent von Jürgen Klinsmann aufs Podest gehoben worden zu sein, also einer Trainerfigur, die sachlich bis zum heutigen Tage unter manifestem Luftpumpenverdacht steht und bereits als aktiver Spieler lebensästhetisch aus der Reihe tanzte.



In der Tat scheint Jogis fortdauerndes Anerkennungsproblem vor allem im Bereich des Habituellen zu gründen. Auf intrikate Weise verbinden sich in seiner Gestalt Kompetenzzweifel mit Fragen der allgemeinen Lebensästhetik, des Führungsstils sowie der taktischen Grundausrichtung. In beispielhafter Klarsicht legte mein Kollege Michael Horeni bereits im Januar 2014 dabei frei, wie eng der Disput um spielästhetische Ideale im Falle der neuen Löw-Truppe mit Insinuierungen zur sexuellen Ausrichtung ihres relevanten Leitpersonals verknüpft wurde.



Die Zigarette danach, der Espresso davor

Dabei weiß sich Löws Wille zum gepflegten Erscheinungsbild fein austariert: die Kaschmirvorliebe trifft auf ein solides Niveabekenntnis. Stilsicher vermeidet er so den Verdacht des Elitären und Eitlen. Auch im Bereich der Genusskultur regiert gelassene Dezenz: die Zigarette danach, der Espresso davor. Seine Emanzipationsgeschichte vom unsicheren Schwarzwaldbub zum gelassenen Weltmeistercoach vollzog sich vollends skandalfrei und unter konsequentem Verzicht auf die im Bereich des Profitums einschlägigen Protzsignale: Schlitten, Klunker, Models.



Jogis postmaterieller Lebensentwurf verortet ihn, in schlüssiger Paarung mit seinem gewollten Abschied von klassischen Hierarchie- und Rollenmustern, tief in den schwarz-grünen Lebenswelten der städtischen Bildungseliten. Das gefällt zwar an sich den meisten Sponsoren, aber durchaus nicht jedem in diesem Business. Zumal eine gewisse Anmutungsspannung zwischen provinzieller Grundprägung und metropolitaner Coolness unleugbar bleibt. Umso diebischer deshalb die Freude, wenn wir ihn wieder einmal gedankenversunken beim Popeln oder in der Rolle des entlastungsbedürftigen Sackkraulers erwischen. Da fällt aller zivilisatorischer Firnis für Momente von ihm. Da meinen wir ihn als den zu entlarven, der er eigentlich ist.