Niederlagen brauchen Gesichter und weil Deutschland gegen Frankreich ohne ein Tor ausschied, muss gerade Thomas Müller herhalten. Oliver Kahn war Müllers prominentester Kritiker, aber eigentlich ist gerade überall vom Scheitern des Münchners zu lesen und es stimmt ja auch, Tore schoss Müller dieses Mal keine. Müller ist nicht einmal echter Stürmer, in München darf er um den viel echteren Stürmer Robert Lewandowski herumgeistern. Dass Müller überhaupt in die Position geriet, seine Mannschaft retten zu müssen, zeigt ein nicht unbedeutendes Problem des deutschen Fußballs: Es fehlen echte Stürmer.



Deutschland war immer ein Land der Stürmer. Fritz Walter, Uwe Seeler, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose. Auf wenige Mannschaftsteile konnten sich die Deutschen so verlassen wie auf ihre offensiven Facharbeiter. Sie standen für den effizienten Fußball, den Deutschland jahrelang spielte. Nicht schön, aber wenigstens fielen Tore.



Özil war beliebter als Gomez

Bis vor kurzem die Idee aufkam, es auch ohne die Wucht eines Mittelstürmers zu versuchen. Spanien prägte damit eine Ära, gewann Titel und Deutschland kopierte deren Stil. In der Ausbildung junger Fußballer wurde das Passspiel plötzlich zum wichtigsten Element, Kinder wollten lieber Özil statt Gomez werden. Tore schießen ist nicht mehr in Mode. Die Folge: eine Unwucht.



Joachim Löw gestand schon in der Vorrunde Defizite in der Stürmerausbildung ein. Und auch Löw wird erkannt haben, dass das stürmerlose Angreifen nur funktioniert, wenn das Mittelfeld mit solchen Ausnahmekönnern wie Xavi, Iniesta und Alonso auf ihrem Höhepunkt der Karriere besetzt ist. Vielleicht war das eine historisch einmalige Sache. Heute traut sich selbst Spanien diesen Stil in Reinform nicht mehr zu.



Treffen sich die Nationen bei großen Turnieren, werden die Zusammenkünfte zum Schaufenster der neuesten Taktikmoden. Dieses Mal gab es nur eine karg bestückte Ausstellung zu sehen. Wenn überhaupt, verdichtet sich nur eine Beobachtung zu einer belegbaren These: Der Mittelstürmer ist wieder da. Die Mannschaften brauchen ihn mehr denn je.

Mittelstürmer hatte jedes Team dieser EM

Die Teams aus Wales, Island und Nordirland nämlich taten das, was sie konnten. Sie formierten wie auf einem gut sortierten Schachbrett geschlossene Reihen mit Verteidigern und hofften auf Konter. Um sie zu schlagen brauchte man jemanden, der die Schachfiguren einfach umwirft. Stürmer. Andere Mannschaften hatten diese Spieler.



Frankreich spielte mit Giroud, Spanien mit Morata, bei Portugal ist Ronaldo überall. Belgien hatte Lukaku, Italien Pellè und so weiter. Nicht alle waren damit erfolgreich. Spanien schien manchmal bei ihrer Spielplanung vergessen zu haben, dass bei ihnen mittlerweile ein Stürmer spielt. Und Frankreich hatte mit Griezmann keinen typischen Brecher vorne, aber zumindest einen, der mal gelernt haben muss, wo das Tor steht.