FC Carl Zeiss Jena - FC Bayern München (0:5)



Der FC Bayern München erreichte die zweite Runde im DFB-Pokal. Das Team gewann in der ersten Runde gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss mit 5:0 (3:0). Matchwinner für die Münchner war vor 19.000 Zuschauern Lewandowski, der mit seinen drei Treffern vor der Pause (3. Minute, 34., 43.) frühzeitig alles klar machte. In der zweiten Halbzeit erhöhten Arturo Vidal (72.) und Mats Hummels (77.) mit seinem ersten Pflichtspieltor für die Bayern.

Vor allem das Offensivtrio Ribéry, Lewandowski und Thomas Müller wirbelte die Abwehr des Tabellenführers der Regionalliga Nordost immer wieder gehörig durcheinander. Zehn Minuten nach der Führung vergab Müller die Chance zum 2:0, wenig später parierte Jenas Torwart Raphael Koczor gegen Ribéry. Auch gegen Lewandowski war Koczor zur Stelle (31.), doch drei Minuten später war auch der starke Keeper machtlos. Lewandowski sorgte frühzeitig für klare Verhältnisse.

FV Ravensburg - FC Augsburg 0:2 (0:1)



Bundesligist FC Augsburg setzte sich im ausverkauften Stadion in Pfullendorf gegen den FV Ravensburg durch. Gut eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg erzielten Ja-Cheol Koo (29. Minute) und Raul Bobadilla (68.) die Treffer für den FCA.

Die Gäste brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu finden. So hatte Ravensburg die erste Torchance, doch Jonas Wiest zielte aus 20 Metern knapp vorbei (5.). Danach übernahm der FCA dank seiner spielerischen Überlegenheit das Kommando, tat sich aber wie schon in der Saisonvorbereitung mit dem Abschluss schwer. Bobadilla setzte einen Freistoß an die Latte (8.), auch Caiuby (16.) und Alfred Finnbogason, dessen Schuss Jascha Fiesel auf der Linie klärte (18.), trafen nicht ins Tor. Und kurz vor der Pause brachten nacheinander Caiuby, Koo und Finnbogason den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie (38.).



VfB Lübeck - FC St. Pauli 0:3 (0:1)



Zweitligist FC St. Pauli gewann das Nordduell beim VfB Lübeck mit 3:0 (1:0). Nach zwei Niederlagen zum Zweitligaauftakt bezwangen die Hamburger den Regionalligisten VfB Lübeck in der ersten Cup-Runde im Stadion an der Lohmühle mit 3:0 (1:0). Die Tore für die Gäste schossen der norwegische Zugang Vegar Eggen Hedenstad (15. Minute), Kapitän Sören Gonther (61.) und Marvin Ducksch (89.). Zuvor unterlag die Elf von Trainer Ewald Lienen in der Liga dem VfB Stuttgart (1:2) und gegen Eintracht Braunschweig (0:2).

Vor 13.300 Zuschauern, darunter mehr als 2.200 Hamburger Anhänger, übernahm St. Pauli früh das Kommando. Lienen konnte auf die angeschlagenen Stammkräfte Philipp Ziereis (Erkältung) und Aziz Bouhaddouz (starke Prellung) zurückgreifen. Stammtorhüter Robin Himmelmann fiel mit muskulären Problemen im Gesäßmuskel kurzfristig aus, Philipp Heerwagen vertrat ihn zuverlässig, bekam aber wenig zu tun.