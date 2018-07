Feuerwerk und Glitzer, durchchoreografierte Tanzeinlagen, strahlende Athleten und ein paar wenige Staatsgäste: Bei der Eröffnung der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro waren alle Beteiligten darum bemüht, die Kritik an den Spielen durch Euphorie zu ersetzen. Das kam zwar nicht überall gut an, ein bisschen olympischer Optimismus war am Ende dennoch zu spüren.