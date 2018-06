Zwei Mal im Spiel gab es Applaus für Bremen, erst für Thodor Gebre Selassie, später für Fin Bartels. Als Werder längst vier oder sechs zu null hinten lag, schossen sie aufs Tor. Der Ball kullerte so langsam, Manuel Neuer hätte noch einen Strauß Gänseblümchen pflücken können, wenn in der Arena München welche wachsen würden. Der Applaus für die beiden einzigen Bremer Torschüsse im gesamten Spiel war nicht unverdient, es war höhnischer Applaus der Bayernfans.

Die Bundesliga gibt sich gerne als großes Produkt, wirbt um mehr Sponsoren- und Fernsehgeld sowie Fans in aller Welt. Die Stadien sind voll, die Unternehmen stehen Schlange, an diesem Abend schaute sogar die Welt zu. 210 Länder haben den Saisonauftakt übertragen, das Spiel ist eins von zwei Bundesliga-Partien im Jahr, das live im deutschen Free-TV läuft. Vor dem Spiel erklang die Nationalhymne.

Doch was die Bremer zeigten, wie sie spielten, wie sie schossen, kann die Liga nicht im Sinn haben, wenn sie von Markenbildung und Internationalisierung spricht. Sie waren nicht die ersten, die in München kapitulierten, aber so devot, wie sie die Hände hoben, tat es vor ihnen vielleicht noch niemand, nicht mal sie selbst. Sollte wer froh gewesen sein, dass endlich Fußball läuft und Olympia vorbei ist, musste schon in der ersten Halbzeit gestehen: Da war der Vorlauf im Wildwasserkajak tausend Mal aufregender.

Das Modell Werder: Rechtzeitig ausgewichen

Mit dem Anpfiff stellten sich die Bremer hinten rein wie der FC Rückwärts 68. Allerdings konnten sie die Bayern nicht aufhalten. Ihre Verteidigungstaktik war keine Raum- und keine Manndeckung, eher eine Art Eskortier-Service. Die Zuschauer fühlten sich an den Werbeclip erinnert, in dem Arturo Vidal und Xabi Alonso gegen vierzig Kids kickten.

Kamen die Bremer an den Ball, fiel ihnen wenig ein, was damit anzustellen wäre. Die Pässe schlugen sie zu fest, zu locker, zu krumm, zu gerade. Ihre Flanken gerieten zu hoch, zu flach, zu lang, zu kurz. Der Kapitän Clemens Fritz rannte in einer Szene mit dem Ball, aber ohne Gegner, ins Aus, als hätte er beim Dribbeln die Orientierung verloren, weil er gerade eine WhatsApp-Nachricht schreibt. Dann sprang Bartels der Ball beim Stoppen weiter weg, als er bei seinem Gänseblümchen-Versuch geschossen hatte.

Ein Mal flog einer der Bremer Befreiungsschläge in Richtung der Spider Cam und gedanklich sah man das Ding schon runterkrachen. Überraschenderweise wich sie aus. Womöglich ist die neueste Generation genau aus diesem Grund mit einem Bewegungssensor ausgerüstet. Das Modell Werder.

Die Bayern hatten noch keine drei Schweißtropfen vergossen, aber schon zwei Tore. Vor dem 3:0 schöpfte Thomas Müller unbedrängt eine Flanke und Robert Lewandowski musste nicht mal den Kopf einsetzen. Später gab es einen Elfmeter für Bayern nach einem Foul ohne Not und Sinn. Die Münchner Vorbereitungen zum 5:0 fanden unter Begutachtung einiger Gästespieler statt. Beim 4:0 … ach, man wird müde, die Mängel aufzulisten.