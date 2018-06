Olympia ist der Treffpunkt aller Sportarten. Wer es ins Programm schafft, darf sich alle vier Jahre der Weltöffentlichkeit präsentieren. Es wird gerungen, geschossen und geschwommen. In 41 Sportarten werden 306 neue Olympiasieger gekürt. Ziemlich viel für zwei Wochen.

Jeder Sport hat seine Technik, entwickelt eine eigene Faszination und bleibt anders in Erinnerung. Und die Besten einer Sportart kommen fast immer aus einem anderen Land. Während der Olympischen Spiele stellen wir täglich eine Sportart in einer Kartengeschichte vor. Die Sportart des Tages erklärt Ihnen Regeln und Techniken. Am gleichen Tag fällt in dieser Sportart auch eine wichtige Entscheidung. In der letzten Kartengeschichte dieser Spiele geht es ums Mountainbiken. Heute um 17.30 Uhr starten die Frauen ins olympische Rennen.