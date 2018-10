Was machten die Deutschen?

Medaillen im Dressurreiten sammeln, was sonst? Diesmal gab es zwei Einzelmedaillen für Isabell Werth (Silber) und Kristina Bröring-Sprehe (Bronze). Eine wichtige Rolle bei dabei spielten Weihegold und Desperados. So heißen die Pferde. Prost!

Eine Bronzemedaille holte der Ringer Denis Kudla im griechisch-römischen Stil. Nach dem Kampf fiel er völlig erschöpft zu Boden, als hätte ihm jemand die Batterien herausgenommen. Als feststand, dass sein Schützling das Edelmetall sicher hat, stürzte sich sein Trainer auf ihn. Doch Kudla hatte kaum noch Kraft zum Jubel. Auch zum Duschen reichte es nicht mehr. Somit saß er wenig später schweißtriefend im ZDF-Studio vor Katrin Müller-Hohenstein. Die blickte ihn an wie eine Mutter ihren Sohn, der gerade mit schlammbespritztem Pullover vom Spielen wiedergekommen ist. Ganz nebenbei stellten beide fest, dass Denis Kudla einen Namensvetter im olympischen Teilnehmerfeld hat. Denis Kudla, Tennisspieler aus den USA und schon ausgeschieden. Den hätte Frau Hohenstein wohl lieber im Studio gehabt. Der hatte zu dem Zeitpunkt nämlich schon geduscht und Zähne geputzt.

Apropos Bronze. Das ist die einzige Medaille, die die deutschen Tischtennis-Herren noch gewinnen können. Im Halbfinale verlor das Team gegen Japan. Dimitrij Ovtcharov gewann zwar sein Spiel, aber Fahnenträger Timo Boll und Bastian Steger konnten keine weiteren Punkte holen. Somit zog Japan ins Finale ein.

Der große Wurf gelang auch Betty Heidler nicht. Die Hammerwerferin stand am Ende auf Platz vier und ging stolz aus dem Stadion. Oder doch nicht? "Ich bin nicht überglücklich, aber ich könnte glücklicher sein", sagte sie ins Mikrofon. Ein Satz, über den es sich zu grübeln lohnt.

Roger Kluge im Bahnradfahren und Isabelle Härle im Freiwasserschwimmen landeten jeweils auf dem sechsten Rang. Womöglich könnten sie auch etwas überglücklicher sein. In jedem Fall können sie stolz sein und jubeln. Davon können die deutschen Fußballerinnen nur träumen. Sie wurden dabei ausgepfiffen, als sie Elfmeter für das Halbfinale gegen Kanada trainiert haben. Die Pfiffe und Buhrufe kamen sogar von ihren eigenen Betreuern. Das war aber gewollt. Silvia Neid wollte so eine mögliche Geräuschkulisse nachstellen.

Anschreien ist bei den Handballern dagegen Alltag. Oder haben sie Bad Boys von Dagur Sigurðsson schon mal flüstern sehen? Nach einem 31:25-Sieg über Ägypten steht das Handballteam im Viertelfinale. Einen Schritt weiter sind die Hockey-Frauen. Die folgen den Herren ins Halbfinale und besiegten mit ihrer bisher stärksten Turnierleistung die USA 2:1.

Gab es dunkle Momente?



Leider viel zu viele. In der Olympianacht wurde bekannt, dass der Kanu-Trainer Stefan Henze gestorben ist. Vor vier Tagen war der 35-Jährige in einen Verkehrsunfall in Rio verwickelt und erlag nun seinen schweren Kopfverletzungen. Am Dienstag sollen an allen Wettkampfstätten die deutschen Fahnen auf Halbmast hängen.

"Das IOC trauert um einen wahren Olympier. Unsere Anteilnahme gilt der Familie von Stefan Henze, seinen Freunden sowie der gesamten deutschen Olympiamannschaft", sagte der IOC-Präsident Thomas Bach.

Außerdem wurde der Bahnrad-Mehrkampf Omnium von einem schweren Sturz des Südkoreaners Park Sang-Hoon überschattet. Er wurde mit einer Trage abtransportiert.

Ein anderer dunkler Moment wurde aufgearbeitet. Der ägyptische Judoka Islam El Shehaby, der seinem israelischen Gegner bei Olympia den Handschlag verweigert hatte, ist mit einer scharfen Rüge des Internationalen Olympischen Komitees nach Hause geschickt worden. Wie das IOC am Montag in Rio de Janeiro mitteilte, urteilt die Disziplinarkommission, dass El Shehabys Verhalten gegen die Regeln des Fairplays und die olympischen Werte verstoßen habe. Auch das Nationale Olympische Komitee Ägyptens verurteilte der IOC-Mitteilung zufolge das Verhalten seines Athleten. Die Verbeugung vor und der Handschlag nach dem Kampf gehören bei Judo-Wettkämpfen unbedingt zum Kampf.



Was oder wer fiel runter?



Stangen und Panoramakameras. Doch der Reihe nach. Die Pannenliste der Spiele wird immer länger. Beim Finale im Hochsprung fielen immer wieder die Stangen herunter, obwohl kein Wind im Stadion herrschte. Die Athleten mussten beim Wettkampf mehrfach längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Zeitweise wurde mehr diskutiert und an der Technik geschraubt als gesprungen.

Außerdem ist im Olympiapark eine Panoramakamera abgestürzt und hat mindestens drei Frauen verletzt. Auch die anstehenden Paralympics in Rio de Janeiro drohen wegen Geldmangels hinten runterzufallen. "Wenn keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden, wird das Organisationskomitee weitere Kürzungen vornehmen müssen, zusätzlich zu denen, die bereits bei den Olympischen Spielen erfolgt sind", sagte der IPC-Präsident Sir Philip Craven. Die komplette Absage der Veranstaltung wird angeblich nicht erwogen.

In den Olympiasieg hineingefallen ist Shaunae Miller von den Bahamas. Als sie im finalen Rennen über 400 Meter auf die Zielgrade einbog, lag sie deutlich vorne. Dann kam Allyson Felix aus den USA und drohte, sie zu überholen. Einen Meter vor dem Ziel wusste sich Miller nicht mehr zu helfen, setzte zu einem Bauchklatscher auf der Aschenbahn an und sprang über die Ziellinie. Ihre ausgestreckte Brust erreichte die Zeitschranke aber schneller als der Körper ihrer Konkurrentin. Zack. Fertig. Gold.



Now I see why Shaunae Miller dove at the finish line pic.twitter.com/KgH3kcfwL5 — CJ Fogler (@cjzero) August 16, 2016

Worüber konnte man sich freuen?



Da gab es nur einen Moment. Für den sorgte der Brasilianer Thiago Braz da Silva. Er rockte das Stabhochsprungfinale und ließ das ganze Olympiastadion jubeln, als er überraschend mit 6,03 Metern eine Weltjahresbestleistung erklomm. Er war krasser Außenseiter. Jetzt ist er Olympiasieger, auch wenn Wolf-Dieter Poschmann direkt nach seinem Sprung streng, aber nicht ganz zu Unrecht, darauf aufmerksam machte, dass es in den letzten Wochen keine Dopingkontrollen im brasilianischen Team gab.



Wer holte Gold?

Leichtathletik, 3000 m Hindernis, Frauen: Ruth Jebet (Bahrain), Hammerwurf der Frauen: Anita Włodarczyk (Polen), Stabhochsprung der Männer: Thiago Braz da Silva (Brasilien), 800 Meter der Männer: David Lekuta Rudisha (Kenia), 400 Meter der Frauen: Shaunae Miller (Bahamas)

Radsport Bahn, Omnium, Männer: Elia Viviani (Italien)

Reiten: Dressurreiten, Einzel – Grand Prix Freestyle: Charlotte Dujardin (Großbritannien)

Kunstturnen: Ringe der Männer: Eleftherios Petrounias (Griechenland)

Schwebebalken der Frauen: Sanne Wevers (Niederlande)

Marathon-Schwimmen: 10-Kilometer-Entscheidung der Frauen: Sharon van Rouwendaal (Niederlande)

Ringen, Griechisch-Römisch, Mittelgewicht (bis 85 Kilogramm), Männer: Davit Tschakwetadse (Russland) Ringen bis 130 Kilogramm der Männer: Mijaín López Núñez (Kuba)