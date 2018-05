Wo gab es Gold?

Am Strand. Man hatte schon befürchtet, Deutschland könnte nur in den tarnfarbenen Disziplinen Reiten und Schießen gewinnen. Doch die Pazifisten können aufatmen: Deutschland kann auch lässig.

Schuld daran sind die Hamburgerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Sie holten Gold im Beachvolleyball, der coolsten Sportart der Spiele. 2012 schafften das Jonas Reckermann und Julius Brink, das war eine deutsche Premiere. Jetzt die Damen. Schon das Halbfinale gegen das erste brasilianische Duo war eine Demütigung, gegen das ein 7:1 im Fußball knapp wäre. Auch das Finale gegen das nächste brasilianische Duo, die Champs Agatha und Barbara, konnte man nicht Duell nennen. 43 Minuten dauerte es nur, bis die Siegerinnen feststanden. Dann flossen die Tränen. An der Copacabana spricht man jetzt Platt. Nur der Mut, im Kloakenwasser an der Copacabana baden zu gehen, hat ihnen gefehlt.

Ein schönes Beispiel für herausragende Leistungen hinter den Medaillen lieferten zwei deutsche Leichtathletinnen: Malaika Mihambo sprang so weit wie noch nie in ihrer Karriere und wurde Vierte, Cindy Rohleder riss keine Hürde auf 100 Metern und wurde Fünfte. Und auch wenn sie hinter den drei ersten US-Amerikanerinnen etwas bedröppelt zu Norbert König schlich: Das war richtig stark.

Was kann Deutschland einfach richtig gut?

Als gute Freunde zusammen gewinnen. Das weiß man, seit Franz Beckenbauer das Mikrofon zum Singen benutzt hat. Diese Olympischen Spiele belegen das wieder. Deutsche Teams erreichten das Halbfinale im Fußball, im Hockey und im Tischtennis, die Reiter gewannen Bronze und die Beachvolleyballerinnen Gold. Zusammenstehen, das ist in diesen turbulenten Zeiten die Disziplin der Stunde.

Wie alles Gute der Erde begann der Tag auf dem Rücken der Pferde. Zwar waren die goldgewöhnten Springreiter über die bronzene Farbe ihrer Medaille kurz irritiert, griffen bei der Siegerehrung wegen des nicht ganz optimal verlaufenen Wettkampfes jedoch beherzt zu.

Um die gleiche Medaillenfarbe werden die beiden Hockeyteams schlägern. Besonders bitter, dass sich die Frauen gegen die Niederlande bis ins Penaltyschießen, dem Elfmeterschießen in spannend, retteten, dann aber ausschieden. Und die Herren, Sieger von 2008 und 2012, werden sich, wenn überhaupt, an eine neue Medaillenfarbe gewöhnen müssen, sie verloren das Halbfinale 2:5 gegen Argentinien. Schlägern hat in Deutschland keine Konjunktur, außer bei Franck Ribéry.

Apropos, Fußball ist beliebt wie nie. Die deutschen Teams stehen im Finale. Die Frauen gewannen am Dienstag gegen Kanada 2:0, treffen nun auf Schweden. Gestern zogen die Männer gegen Nigeria nach. Auch 2:0, auch sie fliegen jetzt ins Maracanã, gegen einen anderen Gegner: Brasilien.



Hau bloß ab, fluchen die Brasilianer. Ein Spiel wie gemacht für den Jazz des Sportjournalismus. Deutschland gegen Brasilien, das sind im limbischen System des Schland-Gehirns fünf Tore in kürzester Zeit, weinende brasilianische Opas und ein saltoschlagender Miro Klose. Erinnerungen aus der heißen 7:1-Sommernacht von 2014 werden aufgefrischt. Anstoß ist am Samstag.

Im Fußball ist offen, wer gewinnt. Ein Zustand, von dem das Tischtennis so weit entfernt ist wie Deutschland vom Rugby-Gold. Ein Tischtennisturnier ist allenfalls zwischendurch spannend, am Ende gewinnt immer China. Immer, wirklich. Im Einzel holten die Chinesen vier von sechs Medaillen, in der Mannschaft zweimal Gold. Doch erleben wir gerade den Aufstieg der Tischtennis-Macht Deutschland? Silber, das Gold des Rests der Welt, gewannen die deutschen Damen, die Herren holten Bronze, wurden also de facto Zweiter. Vielleicht geht da ja 2078 was?

Und sonst?

Gut an der 200-Meter-Strecke ist für Usain Bolt, dass er mehr Zeit zum Faxenmachen hat, circa 170 Meter nämlich. Mehr ist zu seinem Halbfinale über 200 Meter, das er zu Ende trabte und gewann, nicht zu sagen. Weniger Faxen, dafür mehr Spurt zeigte Bolts Landsfrau Elaine Thompson. Sie gewann die 200 Meter der Frauen wie auch schon die 100 Meter. Bemerkenswert: Die Holländerin Dafne Schippers, also eine Europäerin, wurde Zweite und ärgerte sich auch noch, weil der Rückstand auf die Siegerin etwa ein Augenzwinkern von Usain Bolt betrug.

Wer gewann Gold?

Frankreich im Springreiten, Deutschland im Beachvolleyball, dreimal Japan im Ringen (Frauen bis 48, 58 und 69 Kilogramm), was auch einen großen Sprung im fairen Medaillenspiegel bedeutete. Indonesien im Mixed Badminton, Conseslus Kipruto (Kenia) über 3.000 Meter Hindernis, Elaine Thompson (Jamaika) über 200 Meter, Tianna Bartoletta (USA) im Weitsprung, Danijar Jeleussinow (Kasachstan) im Boxen bis 69 Kilogramm, Kim So-Hui (Südkorea) im Taekwondo (bis 49 Kilogramm), Shuai Zhao (bis 58 Kilogramm), und die Tischtennis-Mannschaft der Herren aus China.