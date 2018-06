Wer holte Gold im Basketball?

Die USA. Die NBA-Auswahl schaute sich Serbiens Olympiaträume ein paar Minuten lang an und stopfte sie dann in den nächsten Papierkorb. Dabei hatte der Außenseiter frech begonnen und lag sogar einige Minuten in Führung. Das Defensivspiel griff, immer wieder mussten die US-Amerikaner ungünstige Würfe nehmen.



Doch gegen Ende des ersten Spielabschnitts zeichnete sich der serbische Zerfall ab. Die US-Boys schalteten von dem ersten in den sechsten Gang und rasten ihren Gegnern davon. Famose Dreipunktewürfe fielen durch die Reuse, ohne ihren orangefarbenen Rand zu berühren, mächtige Blocks versperrten den Serben wie eine Betonwand den Weg zu Punkten.

Es war eine Demonstration von Kraft und Athletik. Manchmal wirkte das Spiel zwischen den USA und ihren serbischen Gegnern wie ein Duell zweier Brüder vor dem Carport. Der eine achtzehn Jahre, der andere vielleicht fünf. Am Ende stand es 96:66. Aus serbischer Sicht noch ein humanes Ergebnis. Schön: Selbst als sie uneinholbar führten, freuten sich die US-Spieler hüpfend und klatschend über jede gute Aktion.

Platz drei im Basketballturnier belegte Spanien, das Australien 89:88 schlug. Die Entscheidung fiel erst in den Schlusssekunden, zuvor hatte selbst in der letzten Minute mehrmals die Führung gewechselt. Eine strittige Freiwurfentscheidung, die Spanien den Sieg brachte, verursachte Diskussionen.

Wo war es spannender?

Bei den anderen Ballsportentscheidungen. Im Volleyball liest sich das Finale zwischen Brasilien und Italien zwar mit dem Dreisatzsieg der Gastgeber langweilig, tatsächlich aber war es eine spannende Angelegenheit. Jeder Satz war bis zum Ende umkämpft, es entschieden Nuancen. Am Ende hatten die Brasilianer in jedem Durchgang etwas mehr Glück. Für die italienische Olympiamannschaft war es bereits das zweite Mal, dass sie mit roten Wangen nach Hause geschmettert wurden. Auch im Beachvolleyballfinale der Männer verloren sie gegen ein brasilianisches Duo einige Tage zuvor.

Im Handballfinale wurde der Axel Rose des Handballs zum Goldgaranten für Dänemark: Mikkel Hansen, langhaarig, Stirnband und mit krachender Rockmusik im Unterarm, warf acht Tore zum 28:26 Sieg gegen die Franzosen. Es war ein bulliges Endspiel. Mit hartem, aber cleverem Körpereinsatz hießen die Dänen den Gegner in ihrem Handballdschungel willkommen. Frankreich führte zwar einige Zeit, doch dann verteilte Hansen seine Würfe wie Pistolenschüsse im Tor von Thierry Omeyer.

Und die Deutschen?

Die schlugen, wie fast immer im Handball, die Polen im Spiel um Bronze, 31:25 hieß es nach 60 Minuten. Wieder trumpften die Deutschen mit Leidenschaft auf, trotzten den knorrigen Gegenspielern aus Polen in der Offensive und warfen nach den Holzpfosten auch irgendwann den gegnerischen Torhüter Piotr Wyszomirski morsch. Für den deutschen Handball geht die Entwicklung vom Sorgenkind zum Klassenbesten des deutschen Mannschaftssports unaufhaltsam weiter.

Beim Marathon gaben Philipp Pflieger und Julian Flügel ihr Bestes. Pflieger wurde 55., Flügel 71. Damit landeten beide in der oberen Hälfte des Tableaus, das der Kenianer Eliud Kipchoge vor dem Äthiopier Feyisa Lilesa anführte. Im seifigen Regen von Rio war es übrigens keine rein afrikanische Spaßveranstaltung. Mit Galen Rupp (3.) und Jared Ward (6.) liefen zwei US-Amerikaner in die Weltspitze. Ward sicherte sich zudem den Ehrenpreis des schnellsten Schnäuzerträgers über die 42,195 Kilometer.

Beim Mountainbiking im freien Gelände hatten die Deutschen Pech. Beim Sieg des Schweizers Nino Schurter radelte Manuel Fumic als 13. ins Ziel. Dem 34-Jährigen war nach gutem Start die Kette gerissen.

Mit wem sollte man sich besser nicht anlegen?

Mit den Usbeken. Die kleine Sportnation feierte am letzten Wettkampftag einige Medaillen, darunter eine goldene. Die Ausbeute ist achtbar, die Liste der Sportarten, in denen die Usbesken auf das Podest steigen duften, liest sich bedrohlich und vielsagend: Gewichtheben, Judo, Boxen und Ringen. Ja, das Raufen hat der Usbeke offenbar gern.

Ebenfalls von bedrohlicher Gestalt: die Mongolen. Dass die Erben Dschingis Khans dem Rangeln aufgeschlossen sind, ist kein Geheimnis. Schließlich ist das mongolische Ringen, Böch/Bökh in der Landessprache, neben dem Pferderennen und Bogenschießen der beliebteste Nationalsport. Im Kampf von Ringer Mandakhnaran Ganzorig kam es jedoch zu einem Eklat, dem Mongolenstrip. Nachdem sich Ganzorig in seinem Kampf um Bronze als Sieger gewähnt hatte und bereits in den Schlusssekunden des Kampfes unsportlich jubelte, zogen ihm die Punktrichter den entscheidenden Punkt ab.



Während der Athlet Tränen in die Matte schniefte, wurden seine Trainer vom Zorn gepackt. Byambarenchin Bayoraa und Tsenrenbataar Tsostbayar entblößten ihre von Schafsfleisch, Teigtaschen und Böch/Bökh geformten Bäuche, Tsostbayar entledigte sich sogar seiner Hose. Die Klamotten wurden stilsicher vor dem Jurytisch abgelegt. Es war eine Aufforderung zum Kampf. Protest auf mongolisch. Den brasilianischen Fans gefiel das, sie feierten die Mongolei mit Sprechchören. Gewonnen hat den Kampf und Bronze aber ein Usbeke.

Was waren die Szenen des Abschlusstages?

Der Zieleinlauf im Marathon. Die Vorzüge der Qual eines Marathons sind hinlänglich bekannt: Auch als Letzter hat man gewonnen, gegen sich selbst, die brennenden Oberschenkel und tauben Fußsohlen. Im Ziel anzukommen ist Ehrensache. Das galt auch für die Kandidaten Frederic Bruno aus Argentinien und Derlis Ramón Ayala aus Paraguay. Während Ayala ins Ziel humpelte und nur noch ein paar zentimeterlange Hopser setzen konnte, näherte sich Bruno im Seitschritt dem Ziel. Nach einem Krampf im Bein konnte er sich nicht mehr vorwärts bewegen. Ein anderer Läufer stürzte vor die Ziellinie und nutzte die Gelegenheit, im Liegestütz den letzten Meter zu nehmen. Wahre Helden laufen langsam.

Wer holte Gold?

Basketball, Männer: USA

Volleyball, Männer: Brasilien

Handball, Männer: Dänemark

Rhythmische Sportgymnastik, Gruppe: Russland

Mountainbike, Männer, Cross Country: Nino Schurter (Schweiz)

Leichtathletik, Männer, Marathon: Eliud Kipchoge (Kenia)

Ringen, Männer, Freistil bis 65 Kilo: Soslan Ramonow (Russland), Männer, Freistil bis 97 Kilo: Kyle Snyder (USA)

Boxen, Frauen, Mittelgewicht: Claressa Schields (USA); Männer, Fliegengewicht: Shakhobidin Zoirov (Usbekistan); Männer, Weltergewicht: Danijar Jeleussinow (Kasachstan), Männer, Superschwergewicht: Tony Yoka (Frankreich)