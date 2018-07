Vier Jahre nach dem überraschenden Olympiasieg in London haben es Kristina Vogel und Miriam Welte auch in Rio de Janeiro aufs Treppchen geschafft. Mit dem winzigen Vorsprung von 22 Tausendstelsekunden auf die Viertplatzierten holte sich das deutsche Duo die Bronzemedaille im Teamsprint der Bahnrad-Wettbewerbe. Durch den Sieg im kleinen Finale gegen Australien gewannen sie die erste Medaille für die deutschen Radsportler in Rio.

Gold war außer Reichweite, denn diesmal gab es keine Wechselfehler der Konkurrenz. In London waren Welte und Vogel noch durch die Disqualifikationen der Teams aus Großbritannien und China auf Platz eins vorgerückt. Die Chinesinnen Jinjie Gong und Tianshi Zhong erlaubten sich dieses Mal keinen Patzer und gewannen gegen Russland klar. Schon in der ersten Runde war das Team einen Weltrekord gefahren.



Deutscher Rekord für den Vierer

Jubeln durfte auch der deutsche Vierer der Männer, obwohl Platz fünf nicht zum Einzug in die Finalläufe reichte. Die deutsche Mannschaft meldete sich mit einem deutschen Rekord nach zwölf Jahren auf der Olympiabühne stark zurück. Das Team wurde bei 3 Minuten und 56,903 Sekunden gestoppt und verbesserte die eigene Bestmarke von der WM 2015 um zwei Zehntelsekunden.



Das Highlight war aber die große Show von Bradley Wiggins und Co., die den britischen Vierer in der Weltrekordzeit von 3 Minuten und 50,570 Sekunden ins Finale katapultierten.

"Auf lange Sicht wollen wir da auch irgendwann hin", sagte Chefcoach Sven Meyer, und auch Sportdirektor Patrick Moster hat für die Zukunft große Ziele: "Der olympische Gedanke zählt, kann aber nicht unser Ziel sein. Wir wollen 2020 wieder dort sein, wo wir 2000 mal waren." In Sydney war der deutsche Vierer damals – angeführt von Robert Bartko – zu Gold gerast und hatte als erstes Team überhaupt die Vier-Minuten-Schallmauer durchbrochen.