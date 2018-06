Turner Fabian Hambüchen hat im letzten internationalen Wettkampf seiner Karriere Olympiagold am Reck gewonnen. Der erfolgreichste Deutsche der Turngeschichte siegte bei den Sommerspielen von Rio de Janeiro vor dem Amerikaner Danell Leyva und dem Briten Nile Wilson.

Mit einem makellosen Auftritt am Reck erreichte Hambüchen vor 10.000 Zuschauern in der Olympic Arena 15,766 Punkte, die danach von niemandem mehr übertroffen wurden. "Es ist unbeschreiblich, ich kann meine Gefühle gar nicht in Worte fassen", sagte der Turner der ARD. Insgesamt gewann er damit 27 Medaillen bei internationalen Meisterschaften. 2005 holte er sein erstes EM-Gold, drei Jahre später olympische Bronze in Peking. 2012 gelang ihm nach einer Verletzung der Achillessehne bei den Olympischen Spielen in London Silber.

Das olympische Reck-Finale in Rio sollte der Höhepunkt der Laufbahn werden. Schon im Vorkampf hatte er den ersten Platz erreicht. Im Finale musste er als Erster der acht Finalisten turnen. Der 28-Jährige entschied sich bei seiner Übung für die bewährte 7,3-Variante, die ihm in Rio zuvor zweimal perfekt gelungen war.



Im Vergleich zum Vorkampf konnte Hambüchen seine Leistung im Finale noch einmal steigern und kam trotz eines kleinen Schritts nach der Landung zu seiner besten Note in Rio. Es war das erste Gold für einen deutschen Turner seit dem Sieg des Berliners Andreas Wecker in Atlanta 1996.



Hambüchen kündigte direkt nach seinem Fernsehauftritt eine Party im olympischen Dorf an: "Da findet ihr morgen nur noch einen Haufen Schutt."

Sein Vater war per Sondergenehmigung beim Finale

Topfavorit Epke Zonderland, der Olympiasieger von London, brachte sich mit einem schlimmen Sturz um alle Medaillenchancen. Der Niederländer turnte seine Übung trotzdem zu Ende. Auch der Ukrainer Oleh Wernjajew stürzte vom Reck.



Mit fünf Jahren hatte Hambüchens Vater seinen Sohn erstmals an die Geräte gebracht, schon als Kind gehörte er zu den besten deutschen Turnern. Sechsmal stand er bei Weltmeisterschaften im Reck-Finale und holte 2007 in Stuttgart Gold. Dank sechs EM-Titeln und 40 nationalen Meisterschaften ist er der erfolgreichste deutsche Turner der Geschichte.



Hambüchens Vater unterstützte ihn auch in Rio. Mit einer Sondergenehmigung durfte er seinen Sohn beim Finale betreuen.