Die Weitspringerin Darja Klischina, einzige russische Leichtathletin bei den Olympischen Spielen, darf nun doch nicht in Rio de Janeiro starten. Der Leichtathletikweltverband IAAF zog die außerordentliche Startgenehmigung für die Weitspringerin zurück, informierte ein Sprecher des Weltverbands. Der IAAF sprach von neuen Erkenntnissen, ohne diese offenlegen zu wollen.



Die Athletin klagt dagegen umgehend beim Internationalen Sportgerichtshof CAS. Der CAS bestätigte den Eingang des Einspruchs. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS mitteilte, will der CAS bis spätestens Montag über die Sperre entscheiden. "Das Urteil in ihrer Sache wird entweder am Sonntag oder am Montag ergehen. Der 15. August ist der späteste Termin, um eine endgültige Entscheidung über ihre Olympiateilnahme zu fällen", zitiert TASS den CAS.



Das Nationale Olympische Komitee (NOK) Russlands kritisierte das Startverbot. Es sei eine "zynische Verhöhnung der Sportlerin seitens der IAAF", sagte NOK-Präsident Alexander Schukow TASS zufolge.



Wegen systematischen Dopings hatte der Leichtathletikweltverband IAAF die russischen Sportler gesperrt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) folgte dieser Entscheidung und ließ keine russischen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro starten. Klischina hatte anschließend aber zunächst eine Starterlaubnis bekommen, weil sie in den USA lebt und sich dort regelmäßig auf Doping hatte testen lassen.

Das IOC hat die IAAF für ihre "konsequente Haltung" gelobt und dabei betont, dass die Zulassung von Athleten bei Olympischen Spielen in der Hoheit der Weltverbände, in diesem Fall bei der IAAF, liege.