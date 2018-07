Zwei Jahre nach dem WM-Triumph der Nationalmannschaft greift der DFB-Nachwuchs erstmals nach Olympia-Gold. Dank eines 2:0(1:0)-Sieges im Halbfinale gegen Nigeria ziehen die deutschen Fußballer wie die DFB-Frauen ins Endspiel der Olympischen Spiele in Rio ein und haben schon vor dem Duell mit Gastgeber Brasilien mindestens Silber sicher. Vor 41.000 Zuschauern in São Paulo erzielten Lukas Klostermann in der 9. Minute und Nils Petersen (89.) die Tore für das Team von Trainer Horst Hrubesch.



Schon der erste verheißungsvolle Angriff führte zum Erfolg. Serge Gnabry setzte Jeremy Toljan auf der rechten Seite gut in Szene, die flache Hereingabe des Hoffenheimers verwandelte Klostermann mühelos. Der DFB-Nachwuchs kontrollierte die Partie, geriet dann aber durch einen Fehler von Torwart Timo Horn in Nöte. Der Kölner spielte den Ball direkt in die Füße von Sadiq Umar, bügelte seinen Fehler mit einer starken Parade aber selbst aus.

Trotz guter Chancen vor der Pause wollte das zweite Tor für die DFB-Auswahl zunächst nicht fallen. Lars Bender (20.) scheiterte an Nigerias Torwart Emmanuel Daniel, Maximilian Meyer (35.) verzog knapp und auch Davie Selke (37.) fehlte das Abschlussglück. Und das nigerianische Team blieb gefährlich. Gleich zweimal musste Weltmeister Matthias Ginter in höchster Not retten, gegen John Obi Mikel (31.) und Aminu Umar (45.).

In der zweiten Halbzeit hatte Gnabry das 2:0 auf dem Fuß, doch der Arsenal-Profi scheiterte kurz nach Wiederbeginn am nigerianischen Keeper. Ansonsten blieben Strafraumszenen auf beiden Seiten weitgehend aus.

Die deutsche Abwehr um die Innenverteidiger Ginter und Niklas Süle stand sicher und ließ jetzt nichts mehr zu. Vorne machte der kurz zuvor eingewechselte Petersen kurz vor Schluss mit seinem sechsten Turniertreffer den Finaleinzug perfekt.

Nun wollen sich die deutschen Nachwuchskicker am Samstag (22.30 Uhr MESZ) gegen Brasilien mit Gold belohnen. Der Olympia-Gastgeber um Superstar Neymar erreichte durch ein 6:0 gegen Honduras das Finale.