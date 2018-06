Fast hätten die deutschen Fußballerinnen sich von Rio de Janeiro verabschieden müssen: Die Australierinnen lagen durchgehend vorn – bis Abwehrspielerin Saskia Bartusiak in der 88. Minute zum 2:2 traf. Zum vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale reichte das Unentschieden nicht, doch sie dürfen weiter hoffen. Am Dienstag treten sie im Gruppenfinale gegen Tabellenführer Kanada an.

Für die 33-jährige Abwehrspielerin vom 1. FFC Frankfurt war das entscheidende Tor erst ihr drittes in einem Länderspiel überhaupt. Samantha Kerr und Caitlin Foord trafen in der 6. und 45. Minute für den Weltranglistenfünften, Sara Däbritz (45.+2) brachte die DFB-Auswahl noch vor der Pause heran.

Vor allem in der Abwehr zeigte das deutsche Team gravierende Schwächen. Schon nach sechs Minuten tauchte Kerr völlig frei vor Almuth Schult auf und ließ der Torhüterin vom DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg keine Chance.



Der schnelle Rückstand verunsicherte die deutsche Mannschaft, sie fand überhaupt keinen Rhythmus. Im Mittelfeld fehlte es an Ideen, im Angriff an Durchschlagskraft. Und die Abwehr wackelte bedenklich. Gegen die kampf- und laufstarken Australierinnen dauerte es bis zur 37. Minute, ehe die Deutschen zu ihrer ersten Chance kamen.



Bundestrainerin Silvia Neid hatte ihre Startelf gegenüber dem 6:1-Auftaktsieg gegen Simbabwe auf zwei Positionen verändert: Wie erwartet ersetzte Melanie Leupolz die verletzte Simone Laudehr, für Isabel Kerschowski rückte Tabea Kemme auf die rechte Seite der Viererabwehrkette.

Der Treffer von Däbritz, die den Ball mit dem Außenrist unter die Latte chippte, sorgte mit dem Halbzeitpfiff für neue Hoffnung im DFB-Team. Besser wurde das deutsche Spiel aber in der zweiten Halbzeit nicht: Foord vergab die Entscheidung zweimal innerhalb von 120 Sekunden.